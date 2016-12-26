Стороны сирийского конфликта не могут прийти к соглашению

Бег по кровавым граблям. Война в Сирии продолжается, хотя и с несколько меньшей интенсивностью. Попытка сторон конфликта договориться хоть о чем-либо, кроме пустых деклараций, ни к чему не привели.

Формально в Сирии с декабря 2016 г. действует перемирие, исключая действия против боевиков «Исламского государства». Но реально к началу февраля 2017 г. боевые действия не прекращаются ни в одной из частей некогда единой страны: силы сирийской оппозиции начали новое наступление на северо-западе страны против армии Башара Асада, а последняя вступила в открытые боевые действия с турецкими войсками и их союзниками из «Свободной Сирийской Армии» на северо-востоке. Продолжаются и боевые действия против ИГ. В конфликт также вмешался Израиль, 9 февраля нанеся артиллерийско-ракетный удар по сирийской армии в районе Голанских высот. Первый раунд межсирийских переговоров в Астане — столице Казахстана — в конце января 2017 г. также проходил под аккомпанемент непрекращающихся боевых действий.

Впервые в них приняли участие представители основных вооружённых групп, воюющих с силами Башара Асада в Сирии. Представителей же сирийской интеллигенции, которые ранее вели переговоры от имени оппозиции в Женеве, от диалога в Астане отстранили. Большинство аналитиков объясняют это стремлением президента РФ Путина и его иранских союзников договориться непосредственно с полевыми командирами, используя метод кнута и пряника. Москва использовала такую тактику во время второй чеченской войны и теперь решила опробовать её на сирийцах. Кроме последних, в диалоге принимали участие представители ООН, США, Турции, России и Ирана. Представителей наибольшей курдской партии Демократический Союз, вооружённые отряды которой фактически контролируют север Сирии, по настоянию Турции оставили за бортом переговоров.

Представители Башара Асада и оппозиции общались в Астане не напрямую, а через посредников – настолько сильной была взаимная ненависть. Представители оппозиции, как и ранее, настаивали на отставке президента Баншара Асада и говорили об укреплении перемирия. Представители Турции не исключали отставку Асада, но смягчили свою позицию, заявив, что это требование можно обсуждать и оно не обязательно. Представитель сирийских властей об отставке президента говорить отказался, что, в конечном итоге, сделало дальнейшие переговоры безрезультатными. Русские предложили обсудить новую конституцию Сирии, написанную в Москве, что встретило предельно резкую реакцию со стороны оппозиции. В итоге стороны даже отказались подписать совместное заявление по их итогам. Единственное, о чем смогли договорится представители России, Ирана и Турции, так это о создании контрольной комиссии по соблюдению перемирия. По опыту войны на востоке Украины и деятельности там аналогичной комиссии понятно, что она ни на что не влияет. А уж устранение курдов от переговоров и вовсе делает их никчемными.

А вот идея нового президента США Дональда ТРАМПА о создании в Сирии т.н. «безопасных зон» Турция уже предварительно поддержала. Впрочем, Трампу пока не до Сирии, а без участия США и стран Персидского залива, которых также не пригласили на переговоры в Астане, беготня по граблям «сирийского мирного урегулирования» ничего не даст. Тем более что подобие доверия между временными союзниками — Россией и Турцией — буквально через неделю после переговоров 9 февраля было испытано грубейшим инцидентом – российская авиация нанесла удар по турецким войскам в районе г. Аль-Баб на севере Турции, в результате чего погибли трое турецких солдат.

Сергей Бондаренко, «Панорама» №8