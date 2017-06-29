Столкновение под Сумами: трое травмированных

9 сентября в с. Верхняя Сыроватка 32-летний местный житель за рулем автомобиля Daewoo Lanos врезался в автомобиль МАЗ, который припарковался на обочине. Водитель находился в кабине. В результате ДТП водитель Daewoo Lanos получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом правого бедра и рваную рану левого колена. В его машине находились две пассажирки: 20-летняя получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей носа и нижней челюсти, травматический шок; 19-летняя — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, скальпированную рану лобно-височной части головы, рваную рану шей слева и травматический шок. Пострадавшие доставлены в реанимацию областной больницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.