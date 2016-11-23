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Сумской городской совет изменил ставки налогов и передал землю КП

Сегодня, 11:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сумской городской совет изменил ставки налогов и передал землю КП

Ставки сделаны. В среду 25 января Сумской горсовет принял решения, призванные облегчить жизнь предпринимателям.
Изменение размера минимальной зарплаты существенно повлияло на размер налогов. Первая группа плательщиков единого налога платит фиксированную ставку в пределах до 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В декабре 2016 г. плательщики 1 группы платили от 80 (5% от минимальной заработной платы) до 160 грн. (10% от минимальной заработной платы). С января 2017 г. в денежном выражении суммы уплаты единого налога для первой группы не меняются. Чего не скажешь о плательщиках из второй группы, где размер налога зависит от размера минимальной зарплаты. В Сумах таких 4827 предпринимателей. С 1 января 2017 они должны были платить единого налога в 2 раза больше: от 288 до 640 грн. вместо 144-320,00 грн. в 2016 году.
«Совместная работа Коалиции малого и среднего бизнеса и Сумского союза предпринимателей, арендаторов и собственников с депутатами Сумского горсовета вылилась в подготовку решения о снижении ставок единого налога! Благодарим за поддержку бизнеса на фоне резкого увеличения налогов», прокомментировала решение горсовета Светлана ИЧЕНСКАЯ.
Не всем дала
На сессии горсовета депутаты не продлили действие договора аренды предпринимателю, который с 1999 г. обслуживал рынок на улице Герасима Кондратьева. Арендатор задолжал горсовету 160 тыс. грн. Рядом находится садик, которому эта территория очень нужна. Предпринимателю аренду не продлили, а кому достанется участок, будут решать депутаты на сессии.
Есть и повод для предпринимательской радости. Более чем трехгодичная борьба за участок около универмага «Киев», где компания «Укртехносинтез» хотела построить торговый центр, закончилась победой предпринимателей. 23 депутата Сумского городского совета проголосовали за передачу в постоянное пользование КП «Паркинг» земельного участка площадью 0,2696 га на ул. 1-я Набережная р. Стрелки, 1а под размещение торговой зоны с парковкой.
Меж двух огней
На сессии депутаты сняли с рассмотрения вопрос о продлении договора аренды земельного участка компании «Эко-Эксим». Вот уже несколько лет не утихают страсти вокруг строительства многоэтажки по пер. Институтскому, 34, которую некоторые горожане прозвали «домом на костях». Договор аренды участка закончился 1 января 2017 г., и депутатам предстояло решить, продлять его или нет. Естественно, мнения разделились. Всех «спас» директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий КЛИМЕНКО, который заявил, что вчера пришло письмо, в котором застройщик сообщил, что по данному адресу все объекты отчуждены. Он порекомендовал не рассматривать вопрос. Председатель земельной комиссии Максим ГАЛИЦКИЙ тут же предложил снять вопрос с рассмотрения.

Горсовет успел рассмотреть почти 90 вопросов

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Кипит работа. Для сохранения рабочих мест и уменьшения нагрузки горсовет проголосовал за снижение ставки единого налога для плательщиков второй группы. Теперь они должны платить 5-10% вместо 9%-20%.

Ирина Власова, «Панорама» №6

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