Старый Новый год: традиции, история и гадания

В ночь с 13 на 14 января более половины населения России, Украины и Белорусии отмечают старый Новый год. Эта традиция возникла после 1918 года после введения нового летосчисления.

Когда-то этот день приходился на 1 января и назывался Васильевым днем, а канун его — 31 декабря ставший позднее 13 января — Васильевым вечером.

По старинной традиции, в новогоднюю ночь отмечался «богатый» Васильев вечер. В этот день принято было щедро накрывать стол. Особенно ценились блюда из свинины, потому что святой Василий Великий считался покровителем свиноводов.

«Свинку да боровка для Васильева вечерка», «не чиста животина свинья, да нет у Бога ничего нечистого — Василий зимний освятит!», — говорится в пословицах об этом дне. Вспомните об этих народных приметах, когда будете накрывать праздничный стол.

Есть и народные приметы, связанные с этой ночью. Если небо ясное и звездное — будет богатый урожай ягод. 14 января садоводам рекомендуется встряхнуть плодовые деревья, потому что святой Василий Великий, по народному поверью, еще и охраняет сады от червей и вредителей. Утром 14 января нужно пройти по саду со словами древнего заговора: «Как отряхиваю я (имя) белпушист снег, так отряхнет червя-гада всякого по весне святой Василий!»

Святой Василий Великий празднуется на восьмой день Святок, в самый разгар святочных гаданий. «Загадает девица красная под Василья — все сбудется, а что сбудется — не минуется!» — говорили в народе.

По народному поверью, на Василь-вечер ведьмы крадут месяц с небес, но все равно не могут остановить постепенно нарастающего дня, укорачивающего долгую зимнюю ночь.

В этот день рано утром принято было варить Васильеву кашу и следить за тем, как она готовится. Если каша полезет из кастрюли — беда будет всему дому. Нехорошей приметой считалось, если треснет горшок или кастрюля, в которой готовится каша. Если каша удалась — съедают ее дочиста, если же сбылась какая-нибудь из плохих примет — выбрасывают вместе с горшком (желательно в прорубь, если таковая окажется поблизости).

На Васильев день дети, молодые парни и девушки ходили по домам, выпрашивая пироги со свининой, а также все остальное, чем угостят радушные хозяева. Все выпрошенное собиралось в лукошко и съедалось после удачного похода.

Гадания на Святки

ГАДАНИЕ — ритуал, направленный на контакт с потусторонними силами с целью получения сведений о будущем.

Большая часть гаданий приурочена к святкам (время от Рождества до Крещения) и является их неотъемлемой частью, когда приходят с «того света» души умерших

и активизируется нечистая сила. Испокон веков считалось, что в это время ничто не мешает заглянуть будущему в лицо.

Все девушки мечтают о счастливом замужестве и любви. Ну и конечно, кому же не интересно заранее узнать своё будущее.

Гадание (с валенком) на «сторону», в какую выйдешь замуж.

Это наиболее известный и распространенный вид гадания. Девушки поочередно бросают валенок (сапог, туфельку) на дорогу и по направлению «носка» валенка узнают сторону, в какую выйдут замуж.

Гадание с зеркалами на вызывание образа будущего жениха.

Это хорошо известное из литературы гадание нередко используется и сейчас. Девушка садится в темноте между двумя зеркалами, зажигает свечи и начинает вглядываться в «галерею отражений», надеясь увидеть своего жениха. Лучшим временем для этого гадания считается полночь.

Гадание (со сжиганием нити) на быстроту и очередность выхода замуж.

Оно заключается в том, что девушки отрезают нити одинаковой длины и поджигают их. У кого вперед догорит нитка, тот первый окажется замужем. Если нитка потухла сразу и меньше половины сгорело, то замуж не выйдешь.

Гадание (с кольцом или иглой) на пол будущего ребенка.

С кольцом или иглой проделывают определенные действия (кольцо опускают в стакан с водой, иглой протыкают шерстяную ткань), затем, подвешенное на волоске или нитке, медленно опускают возле руки того, на кого гадают. Если предмет ( кольцо, игла) начнет совершать круговые движения — родится девочка (реже — мальчик), если маятникообразные — мальчик (реже — девочка), если предмет не движется — детей не будет.

Гадание (с выбором предмета) на «качество» жизни и жениха.

В миску, блюдце или валенок кладутся предметы, девушки выбирают их. Выбор предмета символизирует будущую жизнь: зола -плохая жизнь, сахар — сладкая жизнь, кольцо — выход замуж, луковица — к слезам, рюмка — веселая жизнь, золотое кольцо — богатая жизнь и т.п.

Гадание с петухом.

В одну тарелку насыпается зерно (или кладутся деньги), в другую наливается вода, рядом кладется зеркало, иногда приносится курица. Петух, подошедший к зеркалу, символизирует красоту и нежность будущего жениха, подошедший к зерну или деньгам — его богатство, к воде — склонность к пьянству, если петух подходит к курице, значит, жених будет «бабником».

Гадание о судьбе по теням.

Этот вид гадания в силу своей простоты весьма распространен в современной девичьей среде. Девушка поджигает смятый ею бумажный лист, а затем рассматривает тень от сгоревшей бумаги. Каждый берет чистый лист бумаги, комкает его, кладет на блюдо или на большую плоскую тарелку и поджигает. Когда лист сгорит или почти сгорит, с помощью свечи делается его отображение на стену. Внимательно рассмотривая тени пытаются узнать будущее.

Гадание на спичках.

По бокам спичечной коробки вставляются две спички и поджигаются. Если сгоревшие головки будут обращены друг к другу, значит «загаданные» парень и девушка будут вместе.

Гадание (на лай собаки) о возрасте жениха.

После определенных действий участницы гадания прислушиваются к лаю собаки. «Хриплый лай сулит старого жениха, а звонкий — молодого.

Гадание с кольцом на вызывание образа будущего жениха.

В стакан с водой девушка бросает обручальное кольцо и вглядывается внутрь кольца, приговаривая слова: «Суженый мой, ряженый…».

Гадание с вызыванием сна про суженого.

Пишем имя юноши на клочке бумаги, целуем это слово накрашенными губами (чтобы остался след), ложим на зеркальце маленькое и под подушку или кладут под подушку три лавровых листка. На одном пишут — «Ананий», на другом — «Азарий» и на третьем — «Мисаил» и произнести заклинание: «С понедельника на вторник я гляжу на подоконник, кто мечтает обо мне, пусть приснится мне во сне»

Гадают в ночь с понедельника на вторник. Берется веточка ели, кладется на ночь в изголовье. При этом говорят: «Ложусь на понедельник, кладу в изголовье ельник, приснись тот мне, кто думает обо мне.» Кто приснится, тот тебе и любит.

Гадают в ночь с четверга на пятницу. Ложась спать, говорят: «Четверг со средой, вторник с понедельником, воскресенье с субботой. Пятница одна и я, молода, одна. Лежу я на Сионских горах, три ангела в головах: один видит. Другой скажет, третий судьбу укажет.»

Гадают девушки если ложатся спать там где раньше не приходилось. Перед сном говорят: «На новом месте, приснись жених невесте». Во сне увидишь своего жениха.

Гадание на картах

Перед сном кладут под подушку четырех королей и говорят: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне». Если приснится пиковый король — жених будет стариком и ревнивцем, король червонный означает молодого и богатого, крестовый — жди сватов от военного или бизнесмена, а бубновый — от желанного.

Гадание на родственников

Ходят смотреть в окна соседей во время ужина. Если увидят головы сидящих за столом, то предвещают себе, что будущие родственники все будут живы; если же не увидят голов, то с родственниками должно произойти несчастье.

Гадание на воске

Растопите воск в кружке, налейте молоко в блюдце и поставьте у порога квартиры или дома. Произнесите следующие слова: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». С последними словами вылейте в молоко растопленный воск. А теперь внимательно наблюдайте за происходящим. Если увидите застывший крест, ждут вас в новом году какие-то болезни. Если крест только покажется, то в наступающем году ваши финансовые дела будут идти не слишком хорошо, а в личной жизни одолеют неприятности, но не слишком серьезные. Если зацветет цветком — женитесь, выйдете з амуж или найдете любимого. Если покажется зверь, будьте осторожны: появится у вас какой-то недруг. Если воск потечет полосками, предстоят вам дороги, переезды, а ляжет звездочками — ждите удачи на службе, в учебе. Если образуется человеческая фигурка, вы обретете друга.

На луковицах.

Берут несколько луковиц и намечают каждую из них. Эти луковицы сажают в землю: чья раньше даст росток, та девушка и выйдет замуж вперед других.

По кольцу.

В обыкновенный стеклянный стакан наливают на 3/4 воды и осторожно опускают на середину дна обручальное кольцо. Затем смотрят сквозь воду в середину кольца, где должно появиться изображение суженого.

Бросаете кольцо на пол. Если оно катится к дверям, значит, девушке скоро замуж, а мужчине — в командировку. Можно трактовать как уход из дому.

Оклик прохожих

Выходите в полночь на улицу и спрашиваете имя у первого встречного. Именно так будут звать вашего суженого, точно так он будет красив и богат.

Подслушивание.

Забираетесь под окно соседей и, естественно, слушаете. Если у них выяснение отношений с битьем посуды, можно ждать «веселого» года. Если в доме тишина — и у вас год будет гармоничным.

Гадание на яйце.

Возьмите свежее яйцо, проделайте в нем маленькую дырочку и осторожно вылейте содержимое в стакан с водой. Когда белок свернется, по форме, которую он принял, нужно угадать свое будущее. Вид церкви означает венчание, кольцо — обручение, куб — гроб, корабль — командировку (мужчине) или возвращение мужа из командировки (женщине). Если белок опустился на дно — быть в доме пожару.

Гадание на поленьях.

Надо подойти к поленнице задом и на ощупь выбрать себе полено. Если оно ровное, гладкое, без сучков, супруг попадется с идеальным характером. Если полено толстое и тяжелое — муж будет состоятельным. Если сучков много — в семье народится немало детей, а коли полено кривое — муж будет косой и хромой.

Гадание с кошкой.

Загадайте желание, позовите вашу кошку. Если она переступит порог комнаты левой лапой, желание сбудется. Если правой — не суждено.

Гадание по книге.

Лучше всего взять книгу духовного содержания, можно, например, «Библию», не раскрывая ее, загадать номер страницы и строки сверху или снизу, затем раскрыть ее и читать в загаданном месте. Толкуют прочитанное сообразно тому, что самого гадающего интересует больше всего.

P.S. Что бы вам не выпало в гадании, помните — хорошее сбудется, а в плохое не верьте, главное быть уверенным в своем счастье.