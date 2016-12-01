Спасите наши деньги

В «ПриватБанке» обещают возобновить нормальную работу учреждения в ближайшие дни

Слухи о возможном переводе «ПриватБанка» в полную государственную собственность вызвали массу волнений среди украинцев. Возникла паника среди вкладчиков, предпринимателей и рядовых пользователей, чьи денежные операции связаны именно с этим банком. В социальных сетях регулярно появлялись публикации с призывами забирать деньги из «Привата», не связываться с ним по любым вопросам. Не успели сумчане отойти от ошеломляющей новости о грядущей минимальной зарплате в 3200, как их настигла волна не менее сильных переживаний о том, как же дальше сложится судьба их денег на карточках и депозитных вкладах в этом банке. В связи с ажиотажем вокруг национализации «Привата» уже с пятницы 16 декабря вкладчики массово ринулись забирать свои деньги. Ежедневно со счетов в «ПриватБанке» вкладчики снимали по 2 миллиарда гривен, чего не было даже в период активных боевых действий, сообщил Александр ДУБИЛЕТ, который был председателем правления «ПриватБанка».

Сложности на местах

С чем столкнулись сумчане утром 19 декабря в День святого Николая? Первое — это отсутствие наличных средств в банкоматах — уже накануне заседания Кабмина часть их опустошили напуганные люди. Снять деньги оказалось невозможно, это вызвало массу возмущения. Пользуясь тем, что с карточкой «ПриватБанка» можно снять наличные в любом другом финучреждении без процентов, у «дружественных» банкоматов выстроились очереди желающих. Люди снимали начисленные зарплаты и соцвыплаты. В основном это суммы от 500 до 5000 грн. «Лучше снять с тех карточек, пусть дома деньги лежат, а то к праздникам нужно будет и подарки, и продукты покупать. А если все заблокируют?» — возмущаются сумчане в очередях. Сложности возникли и с работой терминалов самообслуживания, которые принимали деньги и переводы, но к получателям они так и не доходили. В сообщении на экране говорилось: «Сумма будет зачислена на ваш счет в течение трех рабочих дней». Раньше деньги приходили в течение одной-пяти минут. Еще больше неудобств вызвала работа онлайн-сервиса «Приват24». Можно было пополнить счет мобильного, но чтобы получить деньги непосредственно на счет телефона, опять же придется подождать до трех рабочих дней. В разделе «Новости Приват24 для бизнеса» была размещена следующая информация: «Внимание! Уважаемые клиенты, в связи с проведением процедуры национализации, информируем вас о регламенте работы банка с операциями корпоративных клиентов на 19.12.16 г.: все поступившие в банк расходные финансовые операции по счетам будут исполнены, начиная с 9:00 20.12.2016г.; карточные расходные транзакции (по корпоративным картам и Ключ к счету) также временно не обслуживаются; все приходные операции (поступления на карты и счета) работают в стандартном режиме. Приносим извинения за предоставленные неудобства, возникшие по не зависящим от нас обстоятельствам».

В целом, люди весьма негативно восприняли новость о национализации этого финансового учреждения. В Привате начался пересчет остатков на счетах клиентов и денежных средств. Головной офис в Днепре, все его службы и структурные подразделения в регионах работают в штатном режиме, однако в отделениях банка возможны технические перерывы из-за начавшейся инвентаризации. Комментировать ситуацию в сумском отделении отказались, ссылаясь на отсутствие информации у них самих.

Из официальных источников

ПАО «ПриватБанк» украинское правительство согласилось перевести в стопроцентную собственность государства. Соответствующее решение Кабинет министров принял в воскресенье 18 декабря поздно вечером. Основные собственники «ПриватБанка», среди которых и миллиардер Игорь Коломойский, сами обратились к государству с предложением национализировать финансовое учреждение. Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на брифинге утром 19 декабря. Эта ситуация выгодна всем, кроме украинских налогоплательщиков, на чьи плечи ляжет оплата докапитализации ПриватБанка, считают самые разные эксперты. «При этом акционеры банка обеспечили себе дополнительные преференции от государства. А сам Кабмин с легкостью перепродаст финучреждение в ближайшем будущем каким-нибудь иностранным инвесторам, которых навяжут ему кредиторы», — прокомментировала ситуацию для столичных изданий президент Ассоциации защиты банков Екатерина НАЗИМКО.

В официальном сообщении на сайте Кабмина говорится о том, что вечером в воскресенье рассматривались вопросы обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность. Эта процедура еще не закончилась — она только началась. Предусмотрено, что государство в лице Министерства финансов станет владельцем 100% акций этого банка и гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранения средств его клиентов. Эти действия происходят в четкой координации с международными финансовыми организациями и при их поддержке. Председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая участвовала в заседании правительства, и министр финансов Александр Данилюк проинформировали членов КМУ о том, что частные акционеры «ПриватБанка» обратились к правительству с предложением, чтобы государство в интересах клиентов банка стало его полным собственником. Переходный период начинается с 19 декабря. Государство обеспечит плавный переход, стабильную работу этого учреждения в обычном для ее клиентов режиме. В правительстве исходят из того, что принятое им ответственное решение спасло как «ПриватБанк», так и всю банковскую систему страны.

18 миллионов физических лиц обслуживаются в ПриватБанке

Валерия ГОНТАРЕВА, глава Национального банка Украины:

«Информирую, что НБУ отнес «Приват» к категории неплатежеспособных. Переход этого банка в 100% собственность государства поможет сохранить банковскую стабильность в Украине. Таким образом мы защищаем более 20 млн граждан Украины, в том числе 3,2 млн пенсионеров. Клиенты не потеряют свои деньги, в том числе юридические лица. Люди сохранят доступ к зарплатам».

Фото1: Денег нет. Мониторы приборов «ПриватБанка» в Сумах пестреют сообщениями об отсутствии наличных денег, люди массово снимают средства в банкоматах других банков

Фото2: Пусто место. Рекламные плакаты «Привата» продолжают громко заявлять о том, что это банк №1 в Украине

Екатерина Евдокимова, «Панорама» №52