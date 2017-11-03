Панорама / сумы / новости / события / комментарии
07.11 Вторник

Спасатели с Сумщины стали лучшими на международном фестивале (фото)

Вчера, 15:07 Категория: Новость Рубрики: Образование, Общество Регион: Сумщина
Панорама Панорама

1-4 ноября в Праге (Республика Чехия) состоялся ХХVI Международный фестиваль-конкурс «Пражский звездопад». В конкурсе приняли участие мастера пения, танца и инструментального искусства более чем из 20 стран мира. Около 400 участников из Индонезии, Малайзии, Ирана, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехии, Словакии и других стран дарили свое искусство гостям фестиваля.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям представлял любительский вокальный ансамбль «Элегия -арт» Межрегионального центра быстрого реагирования ДСНС Украины (Ромны, Сумской обл.) В составе — Виктории Пачковской, Олега Гордиенко, Сергея Лукьяненко, Ларисы Вовненко, концертмейстера Татьяны Ляшенко и художественного руководителя заслуженного артиста Украины Сергея Пламадила.
Международное жюри фестиваля высоко оценило выступления роменчан и единогласно приняло решение о присвоении Первой премии в номинации «Вокальный ансамбль».

Напечатать Письмо автору Просмотров 62 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине объявили конкурс социальной рекламы
На Сумщине объявили конкурс социальной рекламы
03.11.2017, 15:16 Новость
Панорама Панорама 03.11.2017, 15:16 Категория: Новость Рубрики: Образование, Общество Регион: Сумщина Просмотров 45 Комментариев 0
Рекордсмены сумского образования
Рекордсмены сумского образования
16.08.2017, 15:44 Новость
Панорама Панорама 16.08.2017, 15:44 Категория: Новость Рубрики: Город, Образование, Общество Регион: Сумы Просмотров 376 Комментариев 0
Смерть в колодце на Сумщине
Смерть в колодце на Сумщине
08.08.2017, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 08.08.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Образование, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 340 Комментариев 0
В Сумах суд поддержал украинский язык в школах (видео)
В Сумах суд поддержал украинский язык в школах (видео)
18.07.2017, 14:04 Новость
Панорама Панорама 18.07.2017, 14:04 Категория: Новость Рубрики: Образование, Общество Регион: Сумы Просмотров 300 Комментариев 0
В спортивном лицее-интернате «БАРСА» объявили набор
В спортивном лицее-интернате «БАРСА» объявили набор
14.07.2017, 11:27 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 14.07.2017, 11:27 Категория: Новость Рубрики: Образование, Общество, Спорт Регион: Сумщина Просмотров 310 Комментариев 0
В троллейбусное депо пригласили детей (фото) 5 фото
В троллейбусное депо пригласили детей (фото)
14.07.2017, 09:05 Новость
Панорама Панорама 14.07.2017, 09:05 Категория: Новость Рубрики: Город, Досуг, Образование, Общество Регион: Сумы Просмотров 185 Комментариев 0
В Сумской школе конфликт из-за оценки
В Сумской школе конфликт из-за оценки
13.07.2017, 11:14 Новость
Панорама Панорама 13.07.2017, 11:14 Категория: Новость Рубрики: Закон, Образование, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 997 Комментариев 10
Побеседуем: насколько свободно в Сумах школьники владеют английским?
Побеседуем: насколько свободно в Сумах школьники владеют английским?
12.07.2017, 11:04 Новость
Панорама Панорама 12.07.2017, 11:04 Категория: Новость Рубрики: Личность, Мнение, Образование, Общество Регион: Сумы Просмотров 392 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
В Сумах расширится производство АО «Технология»
02.11.2017, 14:30
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы Просмотров 437 Комментариев 0
Интернет-магазин домашнего текстиля в Сумах «Домашний стиль»
02.11.2017, 13:17
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 13:17 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 579 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, главные причины резкого роста числа ДТП - это...
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Первая Вода»: системы очистки воды для бытовых и промышленных целей
03.11.2017, 18:08
admin adminych admin adminych 03.11.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
НБУ: держим руку на курсе
02.11.2017, 16:34
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Как работать с биллбордами в Харькове?
01.11.2017, 12:05
admin adminych admin adminych 01.11.2017, 12:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Баннеры на все случаи жизни
30.10.2017, 19:11
admin adminych admin adminych 30.10.2017, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Офисные светодиодные светильники – комфорт, экономия и стиль
26.10.2017, 11:24
admin adminych admin adminych 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 1
последние комментарии
Семен Семенович к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Соколов может и пиарщик, согласен. А мэр почему согласен с повышением тарифов? Терзают меня смутные сомнения... Мэр говорит, что у ...
04.11.2017, 00:21
Сергей Федоров к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК ибо его НЕ ИНТЕРИСУЕТ ПЕРВОПРИЧИНА роста тарифов и цен. Почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ ...
02.11.2017, 20:32
Сергей Федоров к материалу
В Сумах может подорожать холодная вода и стоки, отопление и горячая вода
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК, почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ УГОЛОВНЫХ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Януковича, пытающихся для дерибана ВЕРНУТЬСЯ к НАРОДНОМУ ...
01.11.2017, 22:41
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII