Спасатели с Сумщины стали лучшими на международном фестивале (фото)

1-4 ноября в Праге (Республика Чехия) состоялся ХХVI Международный фестиваль-конкурс «Пражский звездопад». В конкурсе приняли участие мастера пения, танца и инструментального искусства более чем из 20 стран мира. Около 400 участников из Индонезии, Малайзии, Ирана, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехии, Словакии и других стран дарили свое искусство гостям фестиваля.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям представлял любительский вокальный ансамбль «Элегия -арт» Межрегионального центра быстрого реагирования ДСНС Украины (Ромны, Сумской обл.) В составе — Виктории Пачковской, Олега Гордиенко, Сергея Лукьяненко, Ларисы Вовненко, концертмейстера Татьяны Ляшенко и художественного руководителя заслуженного артиста Украины Сергея Пламадила.

Международное жюри фестиваля высоко оценило выступления роменчан и единогласно приняло решение о присвоении Первой премии в номинации «Вокальный ансамбль».