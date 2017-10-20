Соседские войны в Сумах

Строительство Мемориала славы героям АТО в Сумах сопровождается конфликтами между горожанами и активистами

Жители расположенного по соседству с Центральным кладбищем дома обижались, что с ними проект никто не согласовывал и вместо забора лучше бы посадить низкорослые туи, а не возводить бетонный забор. Недавно в соцсетях появился ролик о том, как «на ул. 20 лет Победы, 3а власть решила расширить кладбище за счет придомовой территории». На нем запечатлены баталии между жителями и сторонниками обновления территории. Дошло до того, что на место прибыли представители полиции и депутат Сумского горсовета, директор КП «Сумытеплоэнергоцентраль» Евгений СКОРОБАГАТСКИЙ, который также воевал в АТО. Он заявил, что при поддержке городской власти в доме будет отремонтирована крыша и подвалы. Волонтер группы «Семья Героев» Общественного фонда «Сумы» Вадим ДУБОДЕЛОВ в ответ на обидные обвинения в свой адрес также прокомментировал в соцсетях ситуацию и уточнил, что для жителей в подвале обустроят индивидуальные кладовые, утеплят и покрасят стены дома, заасфальтируют придомовую территорию и разместят детскую и спортивную площадки.

Решение Сумского горсовета о создании мемориала героям АТО принято еще в 2015 г. Проект разработан в соответствии с существующими строительными нормами и прошел госэкспертизу. Стоимость работ составляет 1,5 млн грн. Разрешение на их выполнение получено 20 июля. По проекту мемориальная стена, на которой с одной стороны горизонтальные полосы будут символизировать жизненный путь человека, а на другой будут обломки военной техники и снарядов, будет размещена на 1 метр ближе к дому, чем сейчас забор. Это территория Центрального кладбища, которая в пользовании КП «Спецкомбинат», что подтверждено соответствующими документами.

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«Мемориальная стена действительно будет 3 метра высотой, но сами жители жаловались, что их раздражает плач матерей и вид памятников», — Вадим Дубоделов

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У каждого своя правда. Жители считают, что и без того небольшая придомовая территория станет еще меньше. Они назвали кощунством предложенное городской властью «благоустройство»

Ирина Власова, «Панорама» №43