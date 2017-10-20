Панорама / сумы / новости / события / комментарии
03.11 Пятница

Соседские войны в Сумах

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы
Панорама Панорама
Соседские войны в Сумах

Строительство Мемориала славы героям АТО в Сумах сопровождается конфликтами между горожанами и активистами
Жители расположенного по соседству с Центральным кладбищем дома обижались, что с ними проект никто не согласовывал и вместо забора лучше бы посадить низкорослые туи, а не возводить бетонный забор. Недавно в соцсетях появился ролик о том, как «на ул. 20 лет Победы, 3а власть решила расширить кладбище за счет придомовой территории». На нем запечатлены баталии между жителями и сторонниками обновления территории. Дошло до того, что на место прибыли представители полиции и депутат Сумского горсовета, директор КП «Сумытеплоэнергоцентраль» Евгений СКОРОБАГАТСКИЙ, который также воевал в АТО. Он заявил, что при поддержке городской власти в доме будет отремонтирована крыша и подвалы. Волонтер группы «Семья Героев» Общественного фонда «Сумы» Вадим ДУБОДЕЛОВ в ответ на обидные обвинения в свой адрес также прокомментировал в соцсетях ситуацию и уточнил, что для жителей в подвале обустроят индивидуальные кладовые, утеплят и покрасят стены дома, заасфальтируют придомовую территорию и разместят детскую и спортивную площадки.
Решение Сумского горсовета о создании мемориала героям АТО принято еще в 2015 г. Проект разработан в соответствии с существующими строительными нормами и прошел госэкспертизу. Стоимость работ составляет 1,5 млн грн. Разрешение на их выполнение получено 20 июля. По проекту мемориальная стена, на которой с одной стороны горизонтальные полосы будут символизировать жизненный путь человека, а на другой будут обломки военной техники и снарядов, будет размещена на 1 метр ближе к дому, чем сейчас забор. Это территория Центрального кладбища, которая в пользовании КП «Спецкомбинат», что подтверждено соответствующими документами.

Цитата
«Мемориальная стена действительно будет 3 метра высотой, но сами жители жаловались, что их раздражает плач матерей и вид памятников», — Вадим Дубоделов

Фото автора
У каждого своя правда. Жители считают, что и без того небольшая придомовая территория станет еще меньше. Они назвали кощунством предложенное городской властью «благоустройство»
Ирина Власова, «Панорама» №43

Напечатать Письмо автору Просмотров 342 Комментариев 0

читайте также
Суд в Сумах разберется в служебном подлоге врача-инфекциониста
Суд в Сумах разберется в служебном подлоге врача-инфекциониста
20.10.2017, 12:19 Новость
Панорама Панорама 20.10.2017, 12:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 603 Комментариев 0
Ультиматум в Сумах: время пошло
Ультиматум в Сумах: время пошло
18.10.2017, 13:34 Новость
Панорама Панорама 18.10.2017, 13:34 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 509 Комментариев 0
В Сумах оценят работу местных депутатов
В Сумах оценят работу местных депутатов
19.09.2017, 17:16 Новость
Панорама Панорама 19.09.2017, 17:16 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 100 Комментариев 0
Элитное авто и водитель с оружием: страсти на дороге в Сумах
Элитное авто и водитель с оружием: страсти на дороге в Сумах
19.09.2017, 15:17 Новость
Панорама Панорама 19.09.2017, 15:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 646 Комментариев 0
Дело вице-мэра Сум: отложили до октября
Дело вице-мэра Сум: отложили до октября
30.08.2017, 13:35 Новость
Панорама Панорама 30.08.2017, 13:35 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 236 Комментариев 0
Обновление в Сумах: оргстекло вместо клетки (фото) 3 фото
Обновление в Сумах: оргстекло вместо клетки (фото)
29.08.2017, 13:24 Новость
Панорама Панорама 29.08.2017, 13:24 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 343 Комментариев 0
Андрій Фролков: «Міська влада сьогодні не захищає мешканців».
Андрій Фролков: «Міська влада сьогодні не захищає мешканців».
28.08.2017, 08:52 Новость
Панорама Панорама 28.08.2017, 08:52 Категория: Новость Рубрики: Город, Мнение, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 256 Комментариев 0
Кадры Сум: ротация у патрульных (видео)
Кадры Сум: ротация у патрульных (видео)
17.08.2017, 14:11 Новость
Панорама Панорама 17.08.2017, 14:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 223 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
В Сумах расширится производство АО «Технология»
Вчера, 14:30
admin adminych admin adminych Вчера, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы Просмотров 383 Комментариев 0
Интернет-магазин домашнего текстиля в Сумах «Домашний стиль»
Вчера, 13:17
admin adminych admin adminych Вчера, 13:17 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 55 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 570 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, главные причины резкого роста числа ДТП - это...
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Первая Вода»: системы очистки воды для бытовых и промышленных целей
Сегодня, 18:08
admin adminych admin adminych Сегодня, 18:08 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 6 Комментариев 0
НБУ: держим руку на курсе
Вчера, 16:34
admin adminych admin adminych Вчера, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 10 Комментариев 0
Как работать с биллбордами в Харькове?
01.11.2017, 12:05
admin adminych admin adminych 01.11.2017, 12:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Баннеры на все случаи жизни
30.10.2017, 19:11
admin adminych admin adminych 30.10.2017, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Офисные светодиодные светильники – комфорт, экономия и стиль
26.10.2017, 11:24
admin adminych admin adminych 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 1
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК ибо его НЕ ИНТЕРИСУЕТ ПЕРВОПРИЧИНА роста тарифов и цен. Почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ ...
Вчера, 20:32
Сергей Федоров к материалу
В Сумах может подорожать холодная вода и стоки, отопление и горячая вода
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК, почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ УГОЛОВНЫХ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Януковича, пытающихся для дерибана ВЕРНУТЬСЯ к НАРОДНОМУ ...
01.11.2017, 22:41
Сергей Федоров к материалу
В Сумах обустраивают «насосный» парк (фотофакт)
Не понял, а почему здесь нет ПИАРЩИКА Соколова борца "За життя" огрызков БАНДЫ УГОЛОВНЫХ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ, почему не кричит что не ...
01.11.2017, 21:54
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII