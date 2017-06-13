Смертельное купание на Сумщине

20 августа во время купания в водоеме в Ромнах утонул 40-летний местный житель. Проводится проверка, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 20 августа на территории Сумской области зафиксированы 58 несчастных случаев, в которых погибли 43 человека (в прошлом году на эту же дату – 127 с 78 погибшими).