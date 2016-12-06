Смертельная вода: ЧП в Сумах

28 января около 14:30 тренер-преподаватель по плаванию КЗ КДЮСШ №1 утонула в бассейне. По словам свидетелей, после окончания занятия в плавательном бассейне ФОК «Динамо», тренер вывела детей из бассейна. После чего, решив поплавать, 49-летняя женщина вернулась в бассейн.

Обстоятельства и причины несчастного случая будут установлены комиссией Управления Гоструда в Сумской области по результатам проведения специального расследования. Будет обнаружен человек, действия или бездействие которых привели к трагедии, — сообщает Управление Гоструда в Сумской области.