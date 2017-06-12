16 августа в Ворожбе Белопольского района во время разборки бывшей бани обвалилась крыша и в результате погиб 64-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 16 августа на территории Сумской области зафиксированы 56 несчастных случая, в которых погиб 41 человек (в прошлом году на эту же дату – 126 с 77 погибшими).
Смертельная разборка на Сумщине
Сегодня, 10:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
16 августа в Ворожбе Белопольского района во время разборки бывшей бани обвалилась крыша и в результате погиб 64-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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