Смертельная разборка на Сумщине

16 августа в Ворожбе Белопольского района во время разборки бывшей бани обвалилась крыша и в результате погиб 64-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 16 августа на территории Сумской области зафиксированы 56 несчастных случая, в которых погиб 41 человек (в прошлом году на эту же дату – 126 с 77 погибшими).