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Смерть под колесами троллейбуса в Сумах: суд отложили

Сегодня, 07:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Смерть под колесами троллейбуса в Сумах: суд отложили

В Заречном суде Сум рассматривается дело против трех человек, которых обвиняют в том, что они прямо или косвенно были виноваты в смерти 17-летней студентки под колесами троллейбуса в начале 2016 года. Судят двух сотрудников КП «Электроавтотранс» и сотрудника управления капитального строительства и дорожного хозяйства.
2 ноября рассмотрение отложено в связи с ходатайством прокурора. Следующее судебное заседание состоится 7 декабря в 13:30, — сообщает пресс-служба Заречного районного суда.
Напомним, авария произошла 9 февраля прошлого года. В ходе следствия было установлено, что водитель управлял технически исправным троллейбусом и при посадке пассажиров пренебрег правилами дорожного движения, мерами безопасности и начал движение транспорта с полностью закрытыми дверями. Из-за этого в троллейбусе сработала «функция реверса», при которой дверь автоматически открылись и девушка выпала из троллейбуса.

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