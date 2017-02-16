Смерть под колесами на Сумщине

На дороге по ул. Горького в Ромнах 32-летний водитель автомобиля Ford Escort совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги. В результате столкновения 28-летний парень от полученных травм погиб на месте. Автомобиль отправлен на штрафплощадку. Начато уголовное роизводство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безоасности дорожного движения). Проводится проверка, назначен ряд экспертиз, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 17 апреля с начала года на территории Сумской области произошло 65 ДТП, в которых 11 человек погибли и 90 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 126 ДТП, в которых 19 человек погибли и 156 пострадали).