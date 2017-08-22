Случай на Сумщине: честно жить не захотела

25-летняя сумчанка сначала присвоила почти 0,5 млн грн., потом пыталась ограбить ломбард, ранив сотрудницу.

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении ранее судимой 25-летней сумчанки, которая присвоила денежные средства, которые были ей вверенные. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества в крупных размерах) УК Украины.

23 мая молодая девушка устроилась на должность кассира в частное общество, деятельность которого связана с обменом валют. А уже 16 июня она не вышла на работу. Вместе с девушкой исчезли и 452 тыс. грн.

На следующий день в почтовом ящике родителей пропавшей была найдена записка, в которой обвиняемая признается в содеянном и просит у родственников прощения. В записке девушка добавила 500 долларов США и 30 тыс. российский рублей для возмещения ущерба.

19 июня ее объвили в розыск. А уже 14 сентября девушка была задержана после попытки ограбления ломбарда в г. Киев. При этом она нанесла работницы ломбарда два непроникающих ножевых ранения.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Владимир Махортов, в настоящее время обвиняемый находится в Киевском следственном изоляторе, где ей и было вручено обвинительное заключение относительно присвоения средств обменника. Девушка полностью признала свою вину и сожалеет о совершенных преступлениях.

Справка: санкция ч. 4 ст. 191 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, — сообщает Пресс-служба прокуратуры области