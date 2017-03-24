Слабое звено в Сумах

Мэр Сум решил реорганизовать департамент инфраструктуры, «осовременить» службу 1580 и создать отдел контроля

На аппаратном совещании 29 мая мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО не особо подбирал выражения в адрес подчиненных, возглавляющих неэффективно работающие подразделения. Так как в ЖКХ проблем всегда предостаточно, то больше всего досталось департаменту инфраструктуры города. Его директору Григорию ЯРЕМЕНКО мэр заявил, что сегодня же передаст ему свои предложения по реорганизации. «Так будет с каждым департаментом, который не умеет работать. Не можете работать департаментом — будете работать управлением. Будет меньше зарплат и людей. 50 человек сидит — не знаю, что они делают. Остановки не могут установить!» — заявил градоначальник. По его словам, в департаменте — неправильная система управления и работы. Он попросил без эмоций на этой неделе «определиться», что необходимо делать- проводить реорганизацию или принимать кадровые решения, конкретизировать работу подчиненных и указать, кто — «слабое звено».

Александр Лысенко считает, что существуют разные пути изменения системы работы департамента – реорганизация, ликвидация. «Мы же это проходили с другими департаментами. Если один депарамент не работает, возможно, нужно три других», — заявил Александр Лысенко.

Кроме того, мэр заявил, что в ближайшее время в структуре Сумского горсовета появится новый отдел, главной задачей которого будет контроль выполнения работ — ремонтных, реконструкций, капитальных ремонтов, тротуаров, подвалов. Он будет в подчинении у мэра. Без подписи его специалистов оплата за выполненные работы проводиться не будет. Мэр думает, что в отделе контроля будут работать не больше трех человек. Он поручил подчиненным проработать положение об отделе и юридически правильно все прописать.

Придумал градоначальник, как осовременить службу 1580, чтобы она принимала не только заявки по телефону. Он поручил IT-отделу проработать систему, благодаря которой Служба 1580 и департамент инфраструктуры могли бы получать сообщения с фото о существующих проблемах и оперативно на них реагировать. «С сегодняшнего дня начинайте об этом думать. Срок не буду ставить, потому что не знаю, сколько нужно времени, чтоб это все сделать. Но это должно быть. И тогда все будут немного быстрее реагировать. Даю месяц — через месяц доложите, что удалось сделать в том плане», — заявил он.

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«Мы создали Проектный офис, чтобы улучшить работу», — заявил мэр

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Инна Стасова, «Панорама» №23