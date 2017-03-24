Панорама / сумы / новости / события / комментарии
15.06 Четверг

Слабое звено в Сумах

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Слабое звено в Сумах

Мэр Сум решил реорганизовать департамент инфраструктуры, «осовременить» службу 1580 и создать отдел контроля
На аппаратном совещании 29 мая мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО не особо подбирал выражения в адрес подчиненных, возглавляющих неэффективно работающие подразделения. Так как в ЖКХ проблем всегда предостаточно, то больше всего досталось департаменту инфраструктуры города. Его директору Григорию ЯРЕМЕНКО мэр заявил, что сегодня же передаст ему свои предложения по реорганизации. «Так будет с каждым департаментом, который не умеет работать. Не можете работать департаментом — будете работать управлением. Будет меньше зарплат и людей. 50 человек сидит — не знаю, что они делают. Остановки не могут установить!» — заявил градоначальник. По его словам, в департаменте — неправильная система управления и работы. Он попросил без эмоций на этой неделе «определиться», что необходимо делать- проводить реорганизацию или принимать кадровые решения, конкретизировать работу подчиненных и указать, кто — «слабое звено».
Александр Лысенко считает, что существуют разные пути изменения системы работы департамента – реорганизация, ликвидация. «Мы же это проходили с другими департаментами. Если один депарамент не работает, возможно, нужно три других», — заявил Александр Лысенко.
Кроме того, мэр заявил, что в ближайшее время в структуре Сумского горсовета появится новый отдел, главной задачей которого будет контроль выполнения работ — ремонтных, реконструкций, капитальных ремонтов, тротуаров, подвалов. Он будет в подчинении у мэра. Без подписи его специалистов оплата за выполненные работы проводиться не будет. Мэр думает, что в отделе контроля будут работать не больше трех человек. Он поручил подчиненным проработать положение об отделе и юридически правильно все прописать.
Придумал градоначальник, как осовременить службу 1580, чтобы она принимала не только заявки по телефону. Он поручил IT-отделу проработать систему, благодаря которой Служба 1580 и департамент инфраструктуры могли бы получать сообщения с фото о существующих проблемах и оперативно на них реагировать. «С сегодняшнего дня начинайте об этом думать. Срок не буду ставить, потому что не знаю, сколько нужно времени, чтоб это все сделать. Но это должно быть. И тогда все будут немного быстрее реагировать. Даю месяц — через месяц доложите, что удалось сделать в том плане», — заявил он.

врез
«Мы создали Проектный офис, чтобы улучшить работу», — заявил мэр

Фото автора
Возмутитель спокойствия. Григорий Яременко спокоен даже тогда, когда слышит ультиматумы
Инна Стасова, «Панорама» №23

Напечатать Письмо автору Просмотров 100 Комментариев 0

читайте также
В Сумах столкнулись две легковушки
В Сумах столкнулись две легковушки
24.03.2017, 10:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.03.2017, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 336 Комментариев 0
Сумчанам добавили поездов
Сумчанам добавили поездов
24.03.2017, 09:19 Новость
Панорама Панорама 24.03.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 823 Комментариев 1
В Сумах наехали на ребенка
В Сумах наехали на ребенка
24.03.2017, 08:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.03.2017, 08:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 392 Комментариев 0
Кого и где обесточат в Сумах
Кого и где обесточат в Сумах
24.03.2017, 07:21 Новость
Панорама Панорама 24.03.2017, 07:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 149 Комментариев 0
В Сумах обновили фонари на театре (фотофакт) 5 фото
В Сумах обновили фонари на театре (фотофакт)
23.03.2017, 14:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.03.2017, 14:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 174 Комментариев 0
Сумской лицей предлагают переименовать
Сумской лицей предлагают переименовать
23.03.2017, 13:16 Новость
Панорама Панорама 23.03.2017, 13:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 231 Комментариев 0
На проспекте Шевченко в Сумах пилят деревья (фото) 5 фото
На проспекте Шевченко в Сумах пилят деревья (фото)
23.03.2017, 12:31 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 23.03.2017, 12:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 319 Комментариев 0
Кровь и плакаты: акция в Сумах (фото) 5 фото
Кровь и плакаты: акция в Сумах (фото)
22.03.2017, 13:24 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 22.03.2017, 13:24 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 297 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 820 Комментариев 0
Опросы

Как вы планируете отдохнуть нынешним летом?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Особенности раций Моторола
Вчера, 20:24
admin adminych admin adminych Вчера, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
Кемер — драгоценный камень Турецкой Ривьеры
Вчера, 16:49
admin adminych admin adminych Вчера, 16:49 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
ТОП-5 самых продаваемых иномарок с пробегом на сумском авторынке
13.06.2017, 11:46
admin adminych admin adminych 13.06.2017, 11:46 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 126 Комментариев 0
Три важных аксессуара для классического образа мужчины
08.06.2017, 12:36
admin adminych admin adminych 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
Blagovist.ua: актуальная информация об аренде квартир в Киеве
07.06.2017, 20:44
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Тарифно-транспортные страсти в Сумах
Как весело живётся.
07.06.2017, 13:43
Vasily Tychoblin к материалу
В Сумах говорят, а в Шостке делают
Браво, Миколо Петровичу!
07.06.2017, 09:52
Сергей Федоров к материалу
Нововведения в начислении трудового стажа (инфографика)
Садомазохисты, проголосовавшие в 2014г. за потрошенко-яйценюковскую БАНДУ у власти, продолжаете "РАДОВАТЬСЯ" новым "улучшениям", которые вам преподносят эти МАРОДЁРЫ у власти ...
06.06.2017, 22:24
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII