Сколько денег Украина тратит на дороги (инфографика)

Длина дорог местного значения в Украине, которые соединяют города и села в пределах областей между собой, составляет более двух третей от общей протяженности трасс. Аналитики портала разобрались, какие средства государство намерено выделить на их ремонт и строительство в 2018 году.

Самое большое финансирование в 2018 году получат местные дороги в Харьковской области: там на них планируют выделить около 708 миллионов гривен. Второе и третье место по размерам запланированных расходов «Укравтодора» занимают Винницкая и Житомирская области с достаточно близкими показателями в 673 и 666 миллионов гривен. Полтавская и Львовская области по прогнозируемым объемам занимают четвертое и пятое места: в них собираются потратить на дороги местного значения 635 и 629 миллионов гривен соответственно. Чуть более 600 миллионов «Укравтодор» в 2018 году выделит на поддержание дорог в Донецкой области, а Киевская слегка не дотянула до этой цифры – на дороги в столичном регионе пойдет около 593 миллионов гривен. На ремонт дорог в Черновицкой и Закарпатской областях в следующем году «Укравтодор» собирается выделить почти втрое меньше, чем лидерам списка, что вполне сравнимо с их площадью, которая примерно настолько же меньше площади Житомирской или Киевской областей, — сообщает «Слово и Дело».

За последние три с лишним года рекордную сумму на строительство и ремонт автодорог «Укравтодор» получил из бюджета в 2015 году: тогда на эти цели было выделено 23,1 миллиарда гривен, причем госагентство автодорог из этих средств не успело выделить около 200 миллионов гривен.

В прошлом году финансирование из бюджета было значительно скромнее – в документе фигурировала цифра в 13,9 миллиарда, однако «Укравтодору» пришлось привлечь еще кредиты на сумму около 1,2 миллиарда, так что общие расходы в 2016 году на поддержание дорог составили примерно 15,1 миллиарда.

Окончательной суммы расходов в нынешнем году в «Укравтодоре» пока не назвали – до конца года еще довольно далеко, однако в бюджете заложена сумма в 17,4 миллиарда, что с учетом инфляции не намного больше прошлогодней цифры.

При этом, согласно бюджетному планированию на следующие три года, расходы на дороги собираются нарастить почти до 70 миллиардов гривен к 2020 году, а в 2018-м прогнозируемое выделение средств составит около 33 миллиардов гривен.