Скандальная стройка в Сумах: в поисках компромисса (видео)

Родители учеников 12 школы и 1 гимназии, городские власти и застройщики, которые вырыли котлован возле учебного заведения на Засумская 3/1, собирались, чтобы выслушать претензии друг к другу и найти компромисс. Родители против строительства и хотят, чтобы земля принадлежала школе, застройщик же купил участок у тех, кто 9 лет назад получил ее в аренду по решению горсовета, — сообщает UA Суми.

«Этот земельный участок имеет никакого отношения к территории школы или гимназии. Прокуратура областная была против выделения и решила, что решение депутатов не имеет законности. Дошло до Верховного суда Украины, где представляла интересы прокуратуры Генеральная прокуратура Украины. И даже на этом уровне высшая инстанция подтвердила правомерность депутатов. Мы готовы выслушать конкретно людей, чтобы они озвучили, что их не устраивает. Ну как вообще не устраивает строительство? Есть нормы закона, давайте придерживаться их», — сказал представитель застройщика Юрий Василенко.

Член родительского совета гимназии №1 Владимир Лободин сказал: «Мы готовы к компромиссу, но мы не будем диктовать, что» вот сделайте нам то-то «. Мы считаем, что если застройщик хочет что-то сделать, пусть придет к нам, покажет проект. Территория гимназии, школы находится в достаточно плачевном состоянии. Если возможно что-то предложить построить, сделать, посадить деревья, сделать красивые зоны отдыха, это буду решать не я, а группа людей, которая реально волнуется».

Отец ученицы 12 школы Александр Степаненко: «Сейчас нам предлагают купить нас, я и по-другому это не могу назвать в любой форме. Это будет «мы-то сделаем» или еще каким-то образом. Проблема сейчас такова, что у детей не будет того куска земли, который бы мог быть. Неважно кому она принадлежала: школе, гимназии, управлению образования, городу — этой землей могли распоряжаться дети «.

По словам директора Департамента обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета, обжаловать передачу землю, как планировали ранее, нельзя: «Мне, к сожалению, не было известно о существовании обжалования прокуратурой города Сумы данных решений, что есть решение кассационной инстанции, которая подтвердила законность. В настоящее время городским советом не может быть подано никаких исков, поскольку прошли все сроки исковой давности. Для того чтобы их восстановить нужна какая-то уважительная причина. Ее в настоящее время нет. Поэтому обжаловать действия 2006 года на настоящее время никто не сможет. Это факт», — сказал Юрий Клименко.

В итоге решили собраться на следующей неделе — тогда застройщик должен представить родителям проект и слушать их предложения к нему. Последние же — родители первой гимназии и 12 школы к этому моменту должны собраться, чтобы совместно определиться с условиями.

Подобное заседание было в начале недели, его созвали после того, как родители перекрыли дорогу на перекрестке улицы Ильинской и улицы Шевченко.

Участок же, о которой идет речь, к 2008 году принадлежала городу. На сессии городского совета депутаты передали ее в аренду предпринимательнице Семенихиной для цветочного павильона, впоследствии она продала его вместе с землей другой предпринимательницы, которая и начала реконструкцию. Проект позволяет возвести здание в 18 метров — это 6 этажей.