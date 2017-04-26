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06.05 Суббота

Силовики Сумщины готовятся обеспечить порядок на праздники

Сегодня, 12:27 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова

Силовые структуры Сумщины – полиция, СБУ, спасатели и пограничники – перешли на усиленный режим работы, чтобы праздничные дни обошлись без эксцессов. Ежедневно порядок будут обеспечивать около 200 полицейских.
«Каждый на своем месте должен провести профилактическую работу, чтобы не допустить провокаций во время праздников, чтобы не позволить расшатать ситуацию. Уверен, что полиция, силовики и общественность найдут взаимопонимание. Все наши усилия 24 часа в сутки будут направлены на недопущение нарушений публичного порядка и немедленное реагирование на провокации», — заявил в субботу 6 мая на селекторном совещании и.о. начальника ГУНП в Сумской области Олег ГРИГОРОВ.
Обо всех происшествиях во время массовых мероприятий в период празднования на территории области Дней Памяти и Примирения, 72-летие Победы над нацизмом можно сообщать по телефонам Ситуационного центра: (099) 7472511, (067) 3197809 и (050) 5514768.

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