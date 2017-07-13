В Шостке опасно ездить на мотоциклах

За один день в Шостке произошли две дорожные аварии с участием мотоциклов во время которых пострадали люди. Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, в одной из них пострадал 77-летний велосипедист, который во время движения неожиданно изменил направление движения и таким образом попал под мотоцикл. В противном случае столкновение произошло между мотоциклом и мопедом, в результате которого четыре человека оказалось в больнице.

Вечером 27 июля на линию «102» поступило сообщение от случайного свидетеля о том, что на одной из городских улиц произошло дорожно-транспортное происшествие. На место сразу была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Шосткинского отдела полиции. Как выяснили правоохранители, авария произошла между мотоциклом и велосипедом. По словам 39-летнего водителя мототранспорта, велосипедист двигаясь впереди неожиданно изменил направление движения, пытаясь пересечь проезжую часть перед самым его транспортом. В результате столкновения велосипедист упал. Пострадавшего 77-летнего пенсионера на машине «Скорой помощи» доставили в больницу,где ему поставили диагноз «перелом левой ключицы». Сейчас он проходит необходимое лечение в медицинском учреждении.

Еще одна авария произошла через несколько часов в другом микрорайоне города. Здесь столкнулись мотоцикл с мопедом. По предварительным данным полицейских, 27-летний водитель мотоцикла «Honda» не придерживался безопасного расстояния и совершил столкновение со скутером «Yamaha», который двигался в попутном направлении и выполнял маневр поворота налево. В результате дорожной аварии руководители и двое их пассажиров были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. После оказания необходимой медицинской помощи, 24-летний пассажир мотоцикла и 28-летний водитель скутера покинули медицинское учреждение. А вот водитель мотоцикла и 27-летний пассажир скутера оказались на больничных койках. Сейчас по двум фактам полицейские открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Ведутся следственные действия.