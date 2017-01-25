Сходил к знакомому: смерть в Сумах (фото)

15 марта произошло возгорание в двухквартирном жилом доме на ул. Тихорицкой в Сумах. О пожаре звонили соседи. Горело одно из помещений дома на двух хозяев. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. На полу жилой комнаты спасатели обнаружили тело человека без признаков жизни. Тушение осложняло захламленность дома горючими материалами. Существовала угроза распространения пламени на смежную квартиру.

На месте работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений НП и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшим оказался знакомый хозяина 1966 рождения. Причина пожара выясняется.

По данным ГСЧС Украины в Сумской области, сообщение в службу поступило в 07:43, в 8:05 возгорание было локализовано, в 8:39 — ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 14 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.