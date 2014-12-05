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Шкафы-купе в прихожую

05.12.2014, 10:41 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Шкафы-купе в прихожую

Шкаф-купе – это современная и очень практичная мебель. Поэтому именно на неё нужно обратить внимание, если вы желаете создать уют в своём доме.

Данная мебель уместна в любой комнате, особенно она подходит для прихожей. Прихожая, как известно, – комната, которая встречает вас и ваших гостей при входе в дом. Именно здесь вешается верхняя одежда, которой наверняка у вас немало, если у вас большая семья. А раз так, то одежду нужно куда-то сложить… И плюс к этому обувь, которая тоже требует своего места.

Признанным спасателем этой ситуации является шкаф-купе для прихожей, который способен решить все выше перечисленные проблемы и обеспечить вам уют и комфорт. Ведь именно этой комнате нужна мебель, которая имеет широкую функциональность, но при этом не занимает слишком много пространства. Данная часть дома или квартиры – это зачастую небольшая по площади комната, поэтому шкафы-купе в прихожую — это то, что нужно.

Шкафы-купе для прихожей имеют много вариаций и моделей

В зависимости от планировки или размеров прихожей в интернет-магазине корпусной мебели FLASHNIKA по доступной цене можно купить высококачественный вариант данного вида мебели. В прихожую отлично подойдёт встроенная модель. Она устанавливается непосредственно в нишу или простенок. Встроенный шкаф в прихожую позволит вам привести в порядок и сложить всю верхнюю одежду и обувь.

Шкаф-купе способен изменить дизайн прихожей, придать ей изысканности, превратить её из «типично-бытовой» в особенную, привлекательную комнату. Одной из главных изюминок, которые имеют встроенные шкафы-купе, кроме практичности и удобства, являются раздвижные двери, которые по вашему желанию можно выбрать:
• украшенные фотопечатью дадут возможность придать прихожей особую атмосферу;
• зеркальные двери позволят сэкономить на покупке большого зеркала и, конечно же, помогут визуально увеличить пространство.

После установки шкафа-купе прихожая «заживет» по-новому!

Как мы уже отметили, данный вид мебели продаётся в магазине FLASHNIKA. Шкафы-купе изготавливаются из прочных и экологически чистых материалов, которые способны служить и дарить комфорт их владельцам на протяжении долгого времени. Вам не стоит опасаться «кота в мешке», ведь вся мебель проходит тщательную проверку. Все составляющие шкафов-купе, начиная от фурнитуры и заканчивая самыми мелкими деталями, как уже было сказано, изготовлены из прочных материалов.

У нас можно приобрести данную мебель по приемлемой цене, не выходя из дома. Совершать покупки на http://flash-nika-mebel.ua/ под силу каждому, кто умеет пользоваться интернетом. Мы даём гарантию на мебель сроком на 12 месяцев со дня приобретения и доставляем её во все города Украины.

Модернизируйте ваши прихожие — шкафы-купе от http://flash-nika-mebel.ua/ помогут вам в этом!

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