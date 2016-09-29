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Шаг назад, шаг вперед

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Шаг назад, шаг вперед

Евроскептиков в Италии оказалось больше, нежели еврооптимистов в Австрии

Бедность – не порок, а повод для несчастья. Эту истину в очередной раз подтвердили результаты референдума в Италии и результаты выборов президента в Австрии, которые состоялись в один день — 4 декабря.
Многие пропагандистские российские СМИ, а за ними и некоторые украинские, принадлежащие экс-регионалам, наделали много шума вокруг референдума в Италии, сравнивая его с Brexit, т.е. выходом Великобритании из Евросоюза. На самом деле вопрос о каком-либо выходе Италии из ЕС вообще не стоял. Предложенная премьер-министром Маттио РЕНЦИ конституционная реформа предполагала несколько изменить политическую систему Италии: сделать ее гибче, сократить время принятия и выполнения государственных решений, вместе с тем усилив централизацию власти. Регионы страны должны были лишиться ряда полномочий в сфере финансов и управления, передав их правительству. Именно это и обусловило провал референдума – против проголосовало 60% пришедших на участки. Часть региональных элит и рядовых итальянцев просто испугались централизации, еще одним фактором стало падение личного рейтинга премьера — многие итальянцы недолюбливают его за то, что Ренци якобы не выполнил свои предвыборные обещания сделать экономику Италии растущей быстрее, чем экономика Евросоюза в целом. По Конституции Италии никаких последствий провал референдума для правительства не имел, но Маттио Ренци допустил крупную ошибку, пообещав, что в случае провала голосования за свои идеи уйдет в отставку. Теперь он так и сделал, что привело к правительственному кризису в Италии, который в свою очередь, может повлечь досрочные парламентские выборы уже в конце марта 2017 г. А вот выборы могут принести сюрпризы – сейчас в Италии довольно высоки рейтинги двух популистских движений – «Пять звезд» и «Лига Севера» — именно поэтому обе политических силы их и требуют. «Звезды..» и Лига..» евроскептичны, консервативны, на внешней арене любят Россию и Путина, а о характере их политики может свидетельствовать тот факт, что «Пять звезд» возглавляет бывший клоун-комик Джузеппе ГРИЛЛО по прозвищу «Беппе». Впрочем, быть или не быть выборам, зависит от президента Италии Серджио МАТТАРЕЛА. Он может принять отставку премьера и пригласить парламентские партии к переговорам по формированию нового правительства, или же призвать парламент провести голосование по вопросу недоверия правительству. Если последнее случиться, выборы неизбежны.
А вот результаты президентских выборов в Австрии более однозначны. В Их победителем оказался умеренный еврооптимист Александр Ван дер БЕЛЛЕН, который получил 53,6% голосов. Его противнику, лидеру ультраправой «Партии Свободы» и любителю Путина Норберту ХОФЕРУ досталось чуть больше 46 % голосов. «Европейский Трамп проиграл» — именно с таким заголовками вышли некоторые газеты. Политологи считают, что большинство австрийцев, которые по уровню доходов опережают итальянцев, все же смогли оценить риски прихода к власти ультраправого политика и тот политический кризис, который мог бы после этого разразиться сначала в Австрии, а потом и в ЕС, который и так находиться не в лучшем состоянии. С учетом того, что правящая партийная коалиция в Австрии также сохраняется, сюрпризов от этой страны для ЕС в ближайшее время ждать не стоит. Так что хоть в этом случае руководство Еврокомиссии может вздохнуть спокойно.

Фото из открытых источников
Скепсис и уверенность. Премьер Италии Маттио РЕНЦИ (справа) уходит на волне евроскептицизма, а вот в Асвтрии европтимистов, поддержавших Александра Ван дер БЕЛЛЕНА, оказалось больше

Сергей Бондаренко, «Панорама» №51

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