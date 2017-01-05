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Семейные войны на Сумщине (фото)

Сегодня, 09:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Хотел любви, но в итоге ему придется отвечать как за угрозу убийством, так и за незаконное хранение оружия.
В дежурную часть Сумского отдела полиции поступил вызов от 58-летней сумчанки. Женщина рассказала правоохранителям, что ее бывший 50-летний муж
пришел поздно вечером в нетрезвом состоянии, стал приставать к ней, угрожая убийством. А потом бросил в газовую духовку два баллона для заправки зажигалок, пытаясь взорвать дом.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа полицейского отдела установила, что взрыв не нанес видимых существенных повреждений газовому оборудованию.
Полицейские осмотрели помещение и обнаружили в комнате мужа целый военный арсенал: шесть предметов, похожих на корпуса гранат «Ф-1», три запала к ним, три пистолета, четыре пистолетные и один автоматный магазины, патроны различного калибра и разного боевого назначения, две банки с веществом, похожим на порох, общим весом 700 гр, несколько сигнальных ракет и несколько коробок с гильзами.
А в гараже они нашли самодельное устройство для стрельбы, полторы сотни малокалиберных патронов, много металлических частей огнестрельного оружия, предметы, похожие на штыки, пакет с охотничьими гильзами и самодельные патроны. Мужчина объяснил, что долгое время собирал оружие для коллекции.
Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании судом меры пресечения. А по выявленным фактам следователи открыли сразу два уголовных производства по ч.1 ст. 129 и ч.1 ст. 263 УК Украины. По совокупности совершенных преступлений мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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