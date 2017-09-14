17 ноября в Сумах на пл. Независимости с 8.00 до 14.00 состоится агропромышленная ярмарка. Масштабную торговлю аграрии Сумщины развернут ко Дню работников сельского хозяйства. Здесь можно будет приобрести мясо-копченые, колбасные, хлебобулочные, макаронные изделия, молочную продукцию, муку, крупы, мед, яблоки, масло, живую рыбу, рыбопродукты и другую продукцию высшего сорта от лучших местных производителей по доступным ценам, — сообщает организатор ярмарки — Департамент агропромышленного развития
Селяне развернут торговлю в центре Сум
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