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Селяне развернут торговлю в центре Сум

Сегодня, 17:01 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Селяне развернут торговлю в центре Сум

17 ноября в Сумах на пл. Независимости с 8.00 до 14.00 состоится агропромышленная ярмарка. Масштабную торговлю аграрии Сумщины развернут ко Дню работников сельского хозяйства. Здесь можно будет приобрести мясо-копченые, колбасные, хлебобулочные, макаронные изделия, молочную продукцию, муку, крупы, мед, яблоки, масло, живую рыбу, рыбопродукты и другую продукцию высшего сорта от лучших местных производителей по доступным ценам, — сообщает организатор ярмарки — Департамент агропромышленного развития

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