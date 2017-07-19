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Секретаря Сумского горсовета подозревают в коррупции (видео)

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Секретаря Сумского горсовета подозревают в коррупции (видео)

После сессии 27 сентября секретарю Сумского горсовета Андрею Баранову вручили протокол о коррупционном правонарушении.
«Протокол был составлен по ч.1 и ч.2 статьи 172 с пометкой 7 кодекса Украины об административных правонарушениях. Это нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Данный чиновник голосовал за принятие решения относительно себя. По части 1 предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 200 не облагаемых минимумов доходов граждан. А по части 2 настоящей статьи предусмотрено наказание также в виде штрафа, но уже от 400 до 800 необлагаемых минимумов от доходов граждан с лишением занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 1 год», — сообщила по телефону журналисту UA Суми пресс-секретарь Департамента защиты экономики Нацполиции Украины Наталья Калиновская.
Речь идет о голосовании в конце 2015 года, когда избирали секретаря городского совета и назначали ему премии и надбавки.
«Если депутаты выбирают себе руководителя, то это не конфликт интересов. Я не понимаю этого, в чем он состоит? Вот тебе мешок с полномочиями, так еще и конфликт интересов — я этого не понимаю», — прокомментировал ситуацию секретарь Сумского городского совета Андрей Баранов.
Это — второй протокол, составленный на Андрея Баранова за административное правонарушение, связанное с коррупцией. В июле этого года чиновника оштрафовали на 1700 грн. — за то, что он вовремя подал декларацию об имуществе и доходах за 2016 год.

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