Счастливые и несчастливые страны мира (инфографика)

Норвегия признана самой счастливой страной в мире по рейтингу Института Земли Колумбийского университета. Самой несчастливой – Центральноафриканская республика. Украина оказалась в рейтинге на 132 месте, — сообщает РИА Новости Украина. Соседями Украины в соответствующем рейтинге стали африканские страны: Судан, Гана, Уганда, Буркина-Фасо и Нигер. Год назад Украина занимала 123 место из 157 позиций, фактически входя в группу стран с «несчастным» населением. Сегодня страна — на 132-й позиции из 155-ти, сообщается в разделе рейтинга счастья, часть 3.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали уровень жизни в 155 странах. Учитываются, в частности, такие критерии, как уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни, свобода самостоятельно принимать жизненно важные решения, объем благотворительных пожертвований и распространённость коррупции. По утверждению авторов доклада, жители тем счастливее, чем меньше уровни социального неравенства в стране.