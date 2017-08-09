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С 20 августа действует запрет на ловлю раков

Сегодня, 11:46 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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С 20 августа действует запрет на ловлю раков

Для сохранения и охраны популяции раков в Украине действует летне-осенняя запрет на ловлю раков.
Приказом управления государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области от 08.08.2017 № 13-ОД «Об установлении срока запрета на ловлю раков» установлен запрет на ловлю раков в период второй линьки — с 20 августа по 20 сентября 2017 года.
Линька раков длится от нескольких часов до суток. Однако, период формирования и укрепления нового панциря — 1-1,5 месяца. Именно в это время и действует запрет на ловлю раков.
За нарушение правил рыболовства браконьерам грозит административная ответственность в виде штрафа.

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