С 20 августа действует запрет на ловлю раков

Для сохранения и охраны популяции раков в Украине действует летне-осенняя запрет на ловлю раков.

Приказом управления государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области от 08.08.2017 № 13-ОД «Об установлении срока запрета на ловлю раков» установлен запрет на ловлю раков в период второй линьки — с 20 августа по 20 сентября 2017 года.

Линька раков длится от нескольких часов до суток. Однако, период формирования и укрепления нового панциря — 1-1,5 месяца. Именно в это время и действует запрет на ловлю раков.

За нарушение правил рыболовства браконьерам грозит административная ответственность в виде штрафа.