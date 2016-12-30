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09.03 Четверг

Россияне, получившие убежище в Украине (инфографика)

Сегодня, 16:06 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Россияне, получившие убежище в Украине (инфографика)

По тем или иным причинам Украину как второй дом выбрали уже целый ряд российских политических, научных, культурных деятелей, известных журналистов и общественных активистов. Самыми известными из них являются Евгений Киселев, который постоянно работает в Украине с 2012 года, Матвей Ганапольский (с 2014 года; в 2016 году получил гражданство Украины), Ольга Курносова, Ирина Берлянд (обе – с 2014 года), Мария Гайдар (с 2015 года, тогда же получила украинский паспорт), Илья Пономарев (с 2016 года).
15 февраля два бывших депутата Государственной Думы России, Денис Вороненков и Мария Максакова, получили украинское гражданство. Событие вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе (Вороненкову сразу вспомнили его высказывания о российском Крыме), и было в штыки воспринято россиянами (СК РФ тут же объявил их в розыск).
Подробнее о россиянах, проживающих и работающих в Украине по политическим убеждениям – в инфографике «Слова и Дела».

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