Россияне, получившие убежище в Украине (инфографика)

По тем или иным причинам Украину как второй дом выбрали уже целый ряд российских политических, научных, культурных деятелей, известных журналистов и общественных активистов. Самыми известными из них являются Евгений Киселев, который постоянно работает в Украине с 2012 года, Матвей Ганапольский (с 2014 года; в 2016 году получил гражданство Украины), Ольга Курносова, Ирина Берлянд (обе – с 2014 года), Мария Гайдар (с 2015 года, тогда же получила украинский паспорт), Илья Пономарев (с 2016 года).

15 февраля два бывших депутата Государственной Думы России, Денис Вороненков и Мария Максакова, получили украинское гражданство. Событие вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе (Вороненкову сразу вспомнили его высказывания о российском Крыме), и было в штыки воспринято россиянами (СК РФ тут же объявил их в розыск).

Подробнее о россиянах, проживающих и работающих в Украине по политическим убеждениям – в инфографике «Слова и Дела».