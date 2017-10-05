В Ромнах между управлением жилищно-коммунального хозяйства и подрядной организацией ООО «Сумибудхолд» 18 октября заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту ливневой водосточной системы по бульвару Свободы, протяженностью 169 м. Сумма договора составляет 238 946 грн.
На сегодня начались строительные работы начались 27 октября. Ориентировочно работы планируют завершить до 1 декабря.
Дождевая (ливневых) канализация — система канализации, предназначена для организованного и достаточно быстрого отвода с территории города атмосферных осадков или талых вод.
Грамотная система отвода дождевых и талых вод не только повышает комфортность условий проживания человека, но и защищает строительные конструкции от воздействия влаги.
В Ромнах взялись за ливневку (фото)
В Ромнах между управлением жилищно-коммунального хозяйства и подрядной организацией ООО «Сумибудхолд» 18 октября заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту ливневой водосточной системы по бульвару Свободы, протяженностью 169 м. Сумма договора составляет 238 946 грн.
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