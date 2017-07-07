Рейтинг украинских университетов: Сумы попали в десятку

Сумской государственны университет попал в первую десятку консолидированного рейтинга вузов Украины 2017 года. Остальные сумские университеты отметились только в рейтинге Северного региона.

На сайте Освіта.ua появился ежегодный консолидированный рейтинг украинских вузов, который включает 293 заведения III-IV уровней аккредитации, а также 7 подрейтингов ТОП-10: «Лучшие классические университеты Украины», «Лучшие частные вузы», «Лучшие киевские вузы», «Лучшие вузы регионов Украины »,«Лучшие педагогические вузы»,«Лучшие медицинские университеты Украины», а также лучшие учебные заведения областей Украины. Этот консолидированный рейтинг подытоживает общие рейтинговые места учебных заведений по версии «Топ-200 Украина», Scopus и Webometrics.

По результатам консолидированного рейтинга свои ведущие позиции подтвердил Киевский национальный университет им.

На втором месте Киевский политехнический институт им. Сикорского.

На третьем — Харьковский национальный университет им. Каразина

Четвертую строчку рейтинга занял Львовский национальный университет им. Франко. Пятую — Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт».

Шестое место — Национальный университет «Львовская политехника».

На седьмом месте расположился Сумской государственный университет.

На восьмом — Одесский национальный университет им.

На девятом — Черновицкий национальный университет им. Федьковича.

Замыкает десятку Национальный университет биоресурсов и природопользования.

В подрейтинге «Лучшие вузы северного региона» СумГУ находится на первом месте, Сумской национальный аграрный университет – на 4-ом месте, Сумской государственный педагогический университет им. Макаренко – 7-е место и замыкает эту десятку Глуховский национальный педагогический университет им. О. Довженко.