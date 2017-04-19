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Ремонт на Театральной площади в Сумах: евродвор и коммуникации (фото)

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

На прошлой неделе ремонтники приступили к замощению дворов многоэтажек по ул. Кондратьева. Здесь укладывают плитку и скоро мы увидим «евродвор» у трех многоэтажек. На Театральной площади положили коммуникации. С 27 июня по 2 июля включительно на перекрестке ул. Г. Кондратьева и пер. Академический перекроют дорогу для подключения магистрального водопровода.
Напомним, с начала мая начался ремонт на Театральной площади. В ремонт вложат 13 млн грн.из городского бюджета.

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