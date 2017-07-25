Рекордсмены сумского образования

После обнародования результатов ВНО стали известны имена счастливчиков, которым удалось получить рекордные 200 баллов. В нашем городе таких пять человек. Каждый из них добился удивительных успехов. И если в других городах такие выпускники получают свою порцию признания и почета, то в Сумах их скромно упомянули в нескольких новостях — и все. «Панорама» решила исправить эту досадную несправедливость и познакомить читателей с этими рекордсменами.

Фото1: Выпускник Александровской гимназии Егор Ивченко получил 200 баллов на ВНО по английскому языку

r: Что ты чувствовал, когда узнал свой результат по английскому?

Егор Ивченко: Определённо я радовался, когда узнал о таком результате. После победы на олимпиаде по английскому языку мне каждый говорил, что 200 баллов обеспечены, хотя я в этом сильно сомневался, ведь, как до сих пор считаю, система оценивания ВНО по английскому языку не полностью корректна. Тем не менее, когда я вернулся домой после сдачи экзамена, я был приятно удивлен, узнав о том, что у меня все ответы правильные.

r: Какие предметы ты еще сдавал? Похвастайся результатами.

Е.И.: Помимо английского языка я также сдавал украинский язык, математику и географию. Результаты оказались выше, чем я ожидал, когда шел на ВНО. Остальные предметы я написал на уровне 180-185 баллов.

r: Как ты готовился к ВНО и с кем?

Е.И.: К ВНО я упорно не готовился, так как на момент сдачи экзамена уже был зачислен в иностранный вуз и понимал, что результаты не повлияют на мое будущее. Тем не менее моим любимым предметом в школе уже давно стал английский, я его интенсивно учил более трех лет как в школе, так и вне. Я много готовился к сдаче международных экзаменов по английскому и к всеукраинской школьной олимпиаде ранее, поэтому много волноваться насчет ВНО мне не пришлось. Готовился я со своим школьным учителем Татьяной Владимировной Приходько и внешкольным учителем, ветераном педагогики Людмилой Ивановной Ковалевой, которая также преподает в Александровской гимназии.

r: Сильно волновался в дни сдачи ВНО?

Е.И.: Волновался я не сильно. По своему опыту я точно знаю: чтобы не волноваться, надо хорошо знать то, что делаешь. Тогда ты будешь чувствовать себя довольно комфортно, а значит, лишнее волнение отпадет, хотя полностью не волноваться в подобные моменты невозможно.

r: В школе ты был отличником?

Е.И.: Я никогда не был отличником в школе. За школьные годы понял, что чем больше над чем-то работаешь, тем лучше твои результаты. Мне просто повезло, что мне понравилось изучать английский язык. Если бы меня так же привлекала математика или биология, к примеру, думаю, у меня были бы подобные результаты в этих предметах.

r: Как ты считаешь, действительно ли ВНО проверяет знания выпускников или все зависит от везения?

Е.И.: Как уже было сказано ранее, я сильно сомневаюсь в корректности оценивания знаний английского языка учеников в формате ВНО. Парадоксально, но во время экзамена я встретил пару вопросов, на которые правильно ответить, зная английский достаточно хорошо, просто невозможно. К сожалению, ВНО по английскому языку проверяет знания, полученные в школе, а не за её пределами. Я изучал язык, общаясь с иностранцами, просматривая фильмы на английском, читал английские книги. Тем не менее во время экзамена мне пришлось вспомнить именно то, чему меня учили школьные учебники, а не носители языка. Что касается других предметов, я считаю, что ВНО довольно точно определяет знания школьников.

r: Дай совет тем, кто будет сдавать ВНО в следующем году.

Е.И.: Я полагаю, что все зависит от того, насколько много времени и сил вы уделяете тому или иному предмету. Поэтому мой совет банален: если хотите хорошо сдать ВНО по географии — учите географию и проходите как можно больше пробных тестов по географии. Еще один совет: не надо зацикливаться на учебе. Нужно уметь отдыхать и отвлекать себя от учебы.

r: Куда планируешь поступать и как оцениваешь свои шансы?

Е.И.: Я уже поступил в вуз за рубежом и доволен этим. Если бы мне пришлось поступать в Украине, я бы, скорее всего, подавал документы в Киевский Национальный педагогический университет на учителя, как ни странно, английского языка.

r: Поделись рецептом сдачи ВНО по английскому на 200 баллов.

Е.И.: Английский язык — гуманитарная наука. Научиться чувствовать язык, изучать его с разных перспектив и находить информацию на различных источниках определенно важно. Но, что самое главное, — это усердно работать над собой. Как говорят британцы, «Practice makes perfect», или, по-нашему, «Тяжело в учении — легко в бою».

фото2: Денис Кочетков — выпускник Александровской гимназии г.Сумы, получивший 200 баллов по математике

r: Ожидал такого результата?

Денис Кочетков: Приятно осознавать, что твои старания окупились и принесли результат. Никогда не забуду эти несколько часов волнений, когда ждешь результатов в приложении, обновляя страницу каждые пять минут.

r: Какие предметы ты еще сдавал, похвастайся результатами.

Д.К: Я, как и все, сдавал украинский язык (197,5 баллов), помимо него — английский язык (196 баллов) и физику (193 балла).

r: Как ты готовился к ВНО и с кем?

Д.К: В этом плане я не могу выделить ничего специфического — у меня не было репетиторов, готовился только по школьной программе. Также дома прорабатывал всю доступную информацию. Подготовка к ВНО вообще занимает довольно большое количество времени, и поэтому важно правильно рассчитать свои силы, не надеяться, что за две недели до экзамена можно выучить весь материал. Более разумным будет систематически готовиться на протяжении полугода или даже года. По-моему, этого будет достаточно.

r: Ты, наверное, в школе был отличником?

Д.К: Да. Вообще, мой класс может похвастаться большим количеством отличников, и я один из них. На самом деле я могу с уверенностью сказать, что результаты ВНО практически никак не зависят от того, какие были оценки в школе.

r: Как ты считаешь, действительно ли ВНО проверяет знания выпускников или здесь как повезет?

Д.К: Это довольно двойственный вопрос. Можно сказать, что проверяет, но я не полностью с этим согласен. На мой взгляд, тестовая система оценивания не бьёт (и в принципе не может этого делать) по всем аспектам пройденных знаний, а по большей части представляет собой определенную выборку, которая только пытается охватить большую часть выученного в школе материала. Поэтому часто случается, что, когда попадаются действительно специфические вопросы, даже очень подготовленные, в общем, дети не могут дать правильный ответ. Более того, уже по традиции в ВНО встречаются двоякие вопросы (особенно в украинском языке), которые не имеют точного ответа. Хотя такие тесты обычно снимаются с программы тестирования в последующей проверке, но все-таки они оставляют не очень хорошее впечатление о способе подготовки тестов.

r: Какой совет ты дашь тем, кто будет сдавать ВНО в следующем году?

Д.К: Прежде всего, не надеяться, что занятия с репетитором магическим образом помогут сдать ВНО на 200 баллов. Всё зависит только от вас, и поэтому человек сам должен понимать, что главное – это его желание хорошо написать экзамен. Также знайте меру в подготовке. Это не значит, что надо каждый день по нескольку часов читать конспекты, иногда вплоть до поздней ночи. Так знания будут хуже усваиваться, а депривация сна точно не пойдет на пользу.

r: А куда ты планируешь поступать и как оцениваешь свои шансы?

Д.К: Я планирую поступать в Киев, на IT-специальность. Насчет вуза пока что-то не определился. Судя по моим баллам ВНО и по рейтинговым спискам прошлых годов, у меня объективно высокие шансы поступить на бюджет в один из лучших университетов столицы, на что я и надеюсь.

r: Поделись рецептом сдачи ВНО на 200 баллов.

Д.К: Рецепт заключается только в желании работать и проходить материал. При правильном подходе к делу за время 11 класса можно отлично подготовиться к тестированию и написать его на «отлично».

Фото3: Игорь Купченко — выпускник Сумской школы №1 им. В.Стрельченко, который получил 200 баллов по математике

r: Как только ты узнал результат по математике, с кем первым поделился?

Игорь Купченко: Сначала этой новостью я поделился с мамой и своей старшей сестрой — кстати, она тоже сдала ВНО по математики на 200 баллов два года назад. Результат был для меня немного ожидаемым, так как я уже проверил все ответы и они были правильные, но сомнение все же оставалось.

r: А какие ты еще предметы сдавал и каковы результаты?

И.К.: Украинский язык — 186 баллов, физика — 192 балла и география — 190 баллов.

r: Как ты готовился к ВНО и с кем?

И.К.: Ко всем экзаменам я готовился самостоятельно, а по физике занимался с репетитором полгода. Я очень благодарен моим школьным преподавателям за хорошую подготовку по данным предметам во время уроков и консультаций.

r: Дай совет, как не волноваться в день сдачи ВНО.

И.К.: Сильнее всего я волновался перед первым предметом ВНО, на последующие шел спокойно и уверенно, понимая, что это просто экзамен, я к нему готовился, не стоит себя накручивать.

r: Как ты учился в школе?

И.К.: В школе я не был отличником, учился хорошо (средний балл аттестата – 10). Математика всегда давалась мне легче, чем другие школьные предметы, я изучал ее систематически и с интересом, а вот с английским языком были трудности.

r: Как думаешь, действительно ли ВНО проверяет знания выпускников или как повезет?

И.К.: Я считаю, что ВНО действительно проверяет знания учеников, главное — не волноваться и сосредоточиться, а фортуна — это не больше 1% к результату.

r: Куда планируешь поступать и как оцениваешь свои шансы?

И.К.: Я подал документы в киевские вузы на специальности, связанные с экономикой и программированием. Думаю, у меня есть хорошие шансы на поступление.

r: Какой можешь дать совет тем, кто будет сдавать ВНО в следующем году?

И.К.: К предметам, которые ты выбираешь на ВНО, нужно готовиться очень усиленно в течение последнего года, главное — осознанно и с пониманием всей ответственности за результат самостоятельной подготовки.

r: Поделись рецептом сдачи ВНО по математике на 200 баллов.

И.К.: У меня рецепта не было, и я сдал! Думаю, его не существует. Все зависит от индивидуальных склонностей человека к учебе и познанию. К предмету нужно готовиться систематически на протяжении всей учебы в школе. А еще нужна сильная внутренняя мотивация для достижения своей цели.

Фото4: Константин Рыбалко — выпускник Александровской гимназии, получил 200 баллов по английскому языку

r: Как только ты узнал результат по английскому, с кем первым поделился?

Костя Рыбалко: Сначала я сообщил хорошую новость маме, так так она очень ждала результатов. Мы с ней были очень рады, что я написал на 194, хотя, в принципе, я знал, что будет именно такой результат.

r: А какие еще предметы сдавал ?

К.Р.: Математика — 200, украинский — 193.

r: Как ты готовился к ВНО и с кем?

К.Р.: Ко всем предметам я готовился самостоятельно плюс посещал уроки.

r: Дай совет, как не волноваться в день сдачи ВНО.

К.Р.: Мне кажется, чтобы не волноваться в день сдачи ВНО, нужно быть хорошо подготовленным. Лично я почти не испытывал волнения.

r: Как ты учился в школе?

К.Р.: В школе я был хорошистом, мне нравились математика, английский, физика и химия, я был равнодушен к биологии и географии, а также не особо любил историю.

r: Как думаешь, действительно ли ВНО проверяет знания выпускников или результат зависит от фортуны?

К.Р.: Я считаю, что ВНО действительно проверяет знания и результат зависит от уровня подготовки выпускников.

r: Дай совет тем, кто будет сдавать ВНО в следующем году.

К.Р.: Начинать подготовку нужно где-то в начале 11 класса. Можно выбрать любой способ подготовки, главное — это ваше усердие и старания.

r: Куда планируешь поступать и как оцениваешь свои шансы?

К.Р.: Я планирую поступать в КНУ им. Шевченко и всем советую. Мой шанс на поступление оцениваю в 99.99%.

Фото5: Наталина Макеева, выпускница школы №6, получила 200 баллов по биологии

r: Какие еще предметы сдавала?

Наталина Макеева: Украинский язык и литературу, математику и химию. Математика интересовала как ГИА, потому — 10, украинский – 195, химия – 193.

r: Как ты готовилась к ВНО и с кем?

Н.М.: И репетитор, и школьный учитель Спивак Татьяна Владимировна верили, что я напишу на 200. Это было очень приятно, но и ответственно: нужно было выкладываться на полную. На протяжении пяти лет Татьяна Владимировна уверено готовила меня к олимпиадам и ВНО, а во время 2016/2017 учебного года была особо строгой и требовательной. На каждом уроке старалась дать как можно больше новых знаний и очень придирчиво относилась к моим ответам в разных проверочных работах, за что очень её ценю.

r: Дай совет, как не волноваться в день сдачи ВНО.

Н.М.: Здесь нет единой формулы: у всех разная психика. Кому-то нужно съесть хотя бы одну шоколадку дома или три по пути к пункту ВНО и во время самого теста. Кто-то покупает специальных мишек-зайчиков-котят и носит их в карманах (сама такого держала в пиджаке во время ГИА в 9 классе). Кто-то тащит в пункт рюкзак с талмудами по предмету, хоть и знает, что ими там ни разу не воспользуется. Сама в день сдачи не очень нервничала, но за день до…

r: Как ты училась в школе?

Н.М.: Я была отличницей с шестого класса, всегда любила биологию, химию, украинский и русский языки, украинскую и мировую литературу, историю. Недолюбливала математику, не очень дружила с физикой и физкультурой.

r: Как думаешь, действительно ли ВНО проверяет знания выпускников или результат зависит от фортуны?

Н.М.: Всё зависит от предмета. Украинский язык и математика в разрезе ГИА – для среднестатистического ученика, у которого было по 2-3 часа каждого из этих предметов в неделю. Остальные экзамены – проверка и знаний, и логики, и интуиции.

К примеру, ВНО по биологии: его программа имеет академический уровень. В профильном классе предмет изучают глубже, в обычном – меньше. Получается, чтобы хорошо подготовиться без репетитора и покупки десятка книг, которые отнюдь не дёшево стоят, нужно идти в профильный класс. А если в школе нет такого? Если ребёнок не хочет или даже боится переводиться в другой коллектив? Если школа далеко от дома или учиться нужно в другую смену? Это никого не интересует, так что сложно сказать, что играет ведущую роль во время сдачи. В ВНО много несправедливого, есть задания не на прямое отображение изученного, а на логику, так что результат зависит и от знаний, и от везения.

Марина Пильтяй, «Панорама» №32