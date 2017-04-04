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Региональные вузы Украины: рейтинг и цена обучения (инфографика)

Сегодня, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Региональные вузы Украины: рейтинг и цена обучения (инфографика)

Скоро в Украине стартует вступительная кампания. Основными критериями, по которым абитуриенты выбирают вуз, являются квалификация преподавателей и качество обучения, международное признание и востребованность выпускников крупными национальными и международными компаниями, а также — место, которое занимает вуз в рейтинге университетов. «Слово и Дело» выяснило, какие из региональных украинских вузов имеют самый высокий рейтинг и во сколько обойдется будущим студентам обучение в них.
Согласно ежегодному рейтингу вузов «ТОП-200 Украина», в этом году в первую десятку вошли Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт имени Каразина», Национальный университет «Львовская политехника» и Национальный горный университет в городе Днепр. Харьковский университет оказался на 4 ступени, обогнав Львовскую политехнику лишь на одну позицию, горный университет — на шестом месте.
Стоимость дневной формы обучения в Харькове обойдется от 13 000 гривен за год (на технических специальностях), во Львове — от 9000 (техническое, экономическое и гуманитарное образование). Стоимость обучения в Днепре стартует от 10 000 гривен (диплом гуманитария).
Наиболее дорого украинским студентам обойдется получить диплом медика, на втором месте — юридическое образование.

Как отмечают составители рейтинга, вузы, которые оказались на первых позициях, могут похвастать бюджетным финансированием научных исследований, высокими индексами цитируемости по системам Scopus и Web of Science, а также высоким уровнем востребованности их выпускников рынком труда. Также подавляющее большинство университетов, которые вошли в «ТОП-200 Украина», за последние 10 лет имеют положительную динамику работы.
Напомним, Министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии высших учебных заведений, расположенных на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и Севастополе.
Также отметим, что в этом году в Украине начала работать новая система начисления стипендий.

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