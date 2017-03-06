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Редут на Сумщине: как это было

Сегодня, 07:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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Редут на Сумщине: как это было

В Конотопе 5 марта активисты блокировали движение грузовых поездов, пассажирские «не пострадали»

На сессии 24 февраля Сумской облсовет не поддержал торговую блокаду оккупированной части Донбасса, но выступил за энергетическую безопасность. Таков итог рассмотрения двух проектов решения. Тот, что выражал «поддержку инициативам участников боевых действий в АТО, которые начали блокаду торговли с террористами в Луганской и Донецкой областях», набрал лишь 21 голос, что было недостаточно.
«Мы не одобряем торговлю с оккупантами, террористами и оккупационной администрацией в Луганской и Донецкой областях, но мы выступаем за то, чтобы взвешенно подходить к экономическим отношениям с предприятиями, которые зарегистрированы на территории Украины, платят налоги на территории Украины. В конце концов, это — наш уголь, наша земля, наши предприятия, на которых работают украинцы», — сказано в обращении, которое в итоге было принято. Его поддержали 38 из 53 присутствующих депутатов.
Дошли и до Сумщины
Вечером в субботу, 4 марта, штаб блокады торговли с оккупантами в Facebook сообщил о том, что на товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе с углем марки антрацит и что здесь открывают новый редут, названный в честь канцлера Германии – Конрада Аденауэра, «который в конце 40-х годов помог утвердить свободу».
Основные события развивались в воскресенье 5 марта. Утром около 100 человек в камуфляжной форме и в штатском, во главе с нардепами Егором СОБОЛЕВЫМ и Семеном СЕМЕНЧЕНКО, предприняли попытку заблокировать железнодорожное движение на крупном транспортном узле — в районе путепровода по проспекту Мира, 38 в Конотопе. Им удалось остановить два украинских грузовых поезда: один — на четыре минуты, другой — более чем на час.
На место прибыла полиция и не дала блокировщикам перерезать магистраль, выставив границу, отделяющую «блокировщиков» от железнодорожного полотна.
Начальник Главного управления полиции области Николай ЛУШПИЕНКО призвал участников блокады решать вопрос в правовом поле, не блокировать движение железной дороги и не нарушать закон и общественный порядок.
Вечером блокада поездов в Конотопе закончилась. Пресс-служба Укрзалізниці сообщила, что ситуация с блокированием железной дороги в городе Конотопе урегулирована: участники блокады согласились не препятствовать движению поездов, блокирование железной дороги не повлияло на движение пассажирских поездов.
Железнодорожники договорились предоставлять раз в месяц народному депутату — участнику блокирования железной дороги — информацию о перевезенных между Украиной и Россией грузах. Штаб блокады торговли с оккупантами сообщает, что блокада железной дороги продолжается, а редут имени Конрада Аденауэра в Конотопе заработал в наблюдательном режиме – там осталась палатка, где находятся несколько активистов.
То ли еще будет
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
«Мы хорошо понимаем, что подобные акции работают не в интересах Украины, а против нее. Я думаю, это провокация, за которой стоят известные всем силы. Хочу обратить внимание и мэра города Конотопа Артема Семенихина: подобные акции — это уже не пиар, не рейтинг, это создание реальной угрозы для города… И еще одно: очень важно, чтобы общественность могла высказать свою позицию, и это надо только поддерживать. Но в течение 2014-2015 годов мы хорошо научились отличать патриотизм от деструктива. Тогда, именно благодаря единству общественных формирований, власти, правоохранительных органов, в области удалось не допустить массовых беспорядков, терактов и дестабилизации в угоду агрессору», — считает первый заместитель председателя Сумского областного совета Анатолий РИЧКАЛЬ, который находился на месте событий.
«Встречаться с избирателями — это право народных депутатов. На Сумщине живут сознательные и патриотические люди, поэтому не нужно привозить с собой людей из других регионов. Ни один человек, тем более в балаклаве, не имеет права нарушать порядок. Все вопросы должны решаться исключительно в правовом поле. Объекты инфраструктуры охранялись и будут охраняться, как того требует законодательство и желтый уровень угрозы», — считает глава Сумской ОГА Николай КЛОЧКО.

Фото СК ГУ НП в Сумской области

Не допустить кровопролития. Для охраны общественного порядка были задействованы 160 человек личного состава

Ирина Власова, Панорама №11

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Комментировать (5)

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  • chupaka
    chupaka | Сегодня, 10:31

    У общественников много вопросов к тем, кто тратит деньги сумской громады
    http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=20906
    Благодаря Клочку и Ричкалю мы переплачиваем за электроэнергию как минимум в два раза!
    Мы знаем, что за повторную публикацию статьи про редут заплатили панораме. Но рано или поздно коллаборанты и их пособники получат по заслугам.

  • chupaka
    chupaka | Сегодня, 11:06

    Не удивлюсь, если наши чиновники скоро поменяют свои взгляды и партии. Им это не впервой.
    https://www.unian.ua/society/1821541-ukrajinoyu-prokotilasya-hvilya-protestiv-cherez-rozgin-blokadi-u-krivomu-tortsi-foto-video.html

  • chupaka
    chupaka | Сегодня, 11:07

    Наглядно на карте, где этой ночью выступали против разгона Блокады торговли с ОРДЛО.
    http://nikvesti.com/news/politics/104292

  • chupaka
    chupaka | Сегодня, 11:08

    Цитата з Єдиного державного реєстру судових рішень:

    З отриманих грошей, міністр палива, енергетики та вугільної промисловості «ЛНР» сплачує близько 47% податку від суми вивезеного вугілля з зазначених вугільних підприємств на окупованій території до бюджету т.зв. «ЛНР». Дані грошові кошти в подальшому направляються на виплату заробітної платні членам терористичних угруповань «ЛНР», які здійснюють терористично-диверсійну діяльність в інтересах так званої ЛНР (озброєні напади на представників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ, посягання на життя та здоровя представників органів місцевого самоврядування регіонів та окремих громадян, які займають проукраїнську позицію тощо), а також закупівлю амуніції, форми тощо.
    http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63542156

    То есть, Клочко и его соратники, выступая против Блокады, выступая за торговлю и финансирование террористов, являются неприкрытыми коллаборантами

  • chupaka
    chupaka | Сегодня, 14:29

    Тимошенко призвала Порошенко ответить за разгон блокады на Донбассе
    http://newsone.ua/ru/timoshenko-prizvala-poroshenko-otvetit-za-razgon-blokady-na-donbasse/
    Цитата:
    «Она также обратила внимание на правовой анализ экс-судьи Конституционного суда Виктора Шишкина, который, ссылаясь на статью 8-бис Римского статута Международного уголовного суда, отметил: «Линия фронта не может пересекаться заинтересованными лицами с целью торговой деятельности, поставки материалов, оборудования, сырья или товаров».

    «Именно это делала украинская власть — нарушала Римский статут. И именно поэтому не подлежит ратификации Римский статут в этом зале, потому что они хотят зарабатывать на войне, а не бороться с ней и не прекращать ее», — добавила Тимошенко.

    Парламентарий обратила внимание на то, что согласно ст.17 ч.1 Конституции Украины «защита суверенитета является обязанностью каждого гражданина, а не только государства, и, если должностные лица или органы власти не выполняют своих функций по защите Украины, то это обязаны делать граждане».

    «Наши ветераны АТО, наши добровольцы, которые блокировали торговлю на крови, — они таким образом защищали Украину. А преступниками является власть, которая реально зарабатывает деньги на смерти», — подытожила Тимошенко.»

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