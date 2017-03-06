Редут на Сумщине: как это было

В Конотопе 5 марта активисты блокировали движение грузовых поездов, пассажирские «не пострадали»

На сессии 24 февраля Сумской облсовет не поддержал торговую блокаду оккупированной части Донбасса, но выступил за энергетическую безопасность. Таков итог рассмотрения двух проектов решения. Тот, что выражал «поддержку инициативам участников боевых действий в АТО, которые начали блокаду торговли с террористами в Луганской и Донецкой областях», набрал лишь 21 голос, что было недостаточно.

«Мы не одобряем торговлю с оккупантами, террористами и оккупационной администрацией в Луганской и Донецкой областях, но мы выступаем за то, чтобы взвешенно подходить к экономическим отношениям с предприятиями, которые зарегистрированы на территории Украины, платят налоги на территории Украины. В конце концов, это — наш уголь, наша земля, наши предприятия, на которых работают украинцы», — сказано в обращении, которое в итоге было принято. Его поддержали 38 из 53 присутствующих депутатов.

Дошли и до Сумщины

Вечером в субботу, 4 марта, штаб блокады торговли с оккупантами в Facebook сообщил о том, что на товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе с углем марки антрацит и что здесь открывают новый редут, названный в честь канцлера Германии – Конрада Аденауэра, «который в конце 40-х годов помог утвердить свободу».

Основные события развивались в воскресенье 5 марта. Утром около 100 человек в камуфляжной форме и в штатском, во главе с нардепами Егором СОБОЛЕВЫМ и Семеном СЕМЕНЧЕНКО, предприняли попытку заблокировать железнодорожное движение на крупном транспортном узле — в районе путепровода по проспекту Мира, 38 в Конотопе. Им удалось остановить два украинских грузовых поезда: один — на четыре минуты, другой — более чем на час.

На место прибыла полиция и не дала блокировщикам перерезать магистраль, выставив границу, отделяющую «блокировщиков» от железнодорожного полотна.

Начальник Главного управления полиции области Николай ЛУШПИЕНКО призвал участников блокады решать вопрос в правовом поле, не блокировать движение железной дороги и не нарушать закон и общественный порядок.

Вечером блокада поездов в Конотопе закончилась. Пресс-служба Укрзалізниці сообщила, что ситуация с блокированием железной дороги в городе Конотопе урегулирована: участники блокады согласились не препятствовать движению поездов, блокирование железной дороги не повлияло на движение пассажирских поездов.

Железнодорожники договорились предоставлять раз в месяц народному депутату — участнику блокирования железной дороги — информацию о перевезенных между Украиной и Россией грузах. Штаб блокады торговли с оккупантами сообщает, что блокада железной дороги продолжается, а редут имени Конрада Аденауэра в Конотопе заработал в наблюдательном режиме – там осталась палатка, где находятся несколько активистов.

То ли еще будет

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

«Мы хорошо понимаем, что подобные акции работают не в интересах Украины, а против нее. Я думаю, это провокация, за которой стоят известные всем силы. Хочу обратить внимание и мэра города Конотопа Артема Семенихина: подобные акции — это уже не пиар, не рейтинг, это создание реальной угрозы для города… И еще одно: очень важно, чтобы общественность могла высказать свою позицию, и это надо только поддерживать. Но в течение 2014-2015 годов мы хорошо научились отличать патриотизм от деструктива. Тогда, именно благодаря единству общественных формирований, власти, правоохранительных органов, в области удалось не допустить массовых беспорядков, терактов и дестабилизации в угоду агрессору», — считает первый заместитель председателя Сумского областного совета Анатолий РИЧКАЛЬ, который находился на месте событий.

«Встречаться с избирателями — это право народных депутатов. На Сумщине живут сознательные и патриотические люди, поэтому не нужно привозить с собой людей из других регионов. Ни один человек, тем более в балаклаве, не имеет права нарушать порядок. Все вопросы должны решаться исключительно в правовом поле. Объекты инфраструктуры охранялись и будут охраняться, как того требует законодательство и желтый уровень угрозы», — считает глава Сумской ОГА Николай КЛОЧКО.

Фото СК ГУ НП в Сумской области

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Ирина Власова, Панорама №11