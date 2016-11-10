Памятник Северу в Сумах пока не появился

Сергей Табала — самый молодой из «киборгов» Украины. Ушел добровольцем в 16 лет. Погиб под Донецким аэропортом 6 ноября 2014. Посмертно получил звание Почетного гражданина города Сумы, награжден Орденом «Народный Герой Украины» и нагрудным знаком «За оборону Донецкого аэропорта». В ноябре 2016 г. Президент Петр Порошенко присвоил ему звание Герой Украины.

В честь него установили мемориальную доску в Сумской специализированной школе № 9 и назвали улицу именем Сергея Табалы, прежняя — «Парижской Коммуны».

«Грех жаловаться на прошедший год, реализовано несколько памятников — Ветеран, Олимпиец, Чиновнику, Поклонный крест…но все равно жаль, что не смотря на клятвенные обещания и С. Салатенко и городской власти создать памятник Северу, он так и не реализован и подобный уже создали под Киевом так и памятник Небесной Сотне ..но видно это уже другая история», — написал на своей странице в фейсбуке архитектор Владимир БЫКОВ и выложил фото.