Работа над ошибками в Сумах

В Сумах хотят подкорректировать генплан, конструкции остановок и сквер

Конец сентября, а погода радует летним теплом. Различные коммунальные службы не прекращают ремонты. КП «Дорремстрой», например, обновил дорожное покрытие и разметку на Покровской площади. Не сидят без дела и другие подразделения городской власти.

Генплан по-новому

На аппаратном совещании 25 сентября мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО поручил начать разработку изменений к генплану. К процессу он попросил привлечь «фаховую» общественность и проектный институт. «С октября после сессии готовимся к изменениям к генплану. Об этом надо говорить публично. Не одно заседание пройдет, пока мы придем к предложениям. Необходимо разработать технические задания для изменений к генплану, что хотим изменить. Максимально включаете предложения от общественности, а потом проектный институт. Пусть профессионально подходит, и потом тем, кто обратился с предложением, мы объсняем, что можно включить, а что нельзя. Есть определенные правила. Генплан и схема теплоснабжения — важные для города документы. Над ними и работаем», — заявил градоначальник.

Счастье не приглянулось

Название и объект в центре сквера около Макдональдса должны определить профессионалы. Сквер пока официально без названия, Счастье – условное, одно из предложений. «Есть замечания. Надо доделать и сделать нормальный сквер. Чтобы эта организация больше никакой сквер в городе не делала», — заявил Александр Лысенко. Он отметил, что большое количество лавочек — это позитивно. Ну нужно определиться с тем, что разместить в центре сквера — скульптуру, контактную фигуру или фонтан. «Вопрос проработан. Подготовлено положение о конкурсе, сейчас прорабатываем состав профессионального жюри», — заметил в ответ начальник управления градостроения Андрей КРИВЦОВ. «Если не будет нормального предложения, поставим фонтан», — заметил мэр.

Остановки доработают

Градоначальник наконец-то обратил внимание на несовершенство конструкции стеклянного навеса на новых остановках. Он заявил, что конструкцию новых остановок общественного транспорта из металла и стекла необходимо доработать и модернизировать для улучшения защиты пассажиров от дождя и солнца. В частности, по мнению Александр Лысенко, нужно изменить угол наклона крыши и боковое стекло удлинить до самой крыши, убрав зазор, чтобы вода не заливала вовнутрь.

«20 см стекла дополнительно добавляем сверху. Когда сидишь, тебе на голову больше не льется. Может, угол изменить, чтобы вода сходила и от солнца защищала. Доработайте», — заявил он и подчеркнул, что вопрос на контроле до 15 октября.

Напомним: недавно возле областной научной библиотеки на улице Героев Сумщины в Сумах неизвестные разбили остановку общественного транспорта. Полиция разыскивает этих вандалов. Остановку за деньги городского бюджета по заказу Департамента инфраструктуры города установил ЧП Петренко. Как указано в реестре действующих договоров, она стоит 86,5 тыс. грн. У компании договор с Департаментом инфраструктуры на установку 10 таких остановок.

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В бюджете следующего года городская власть намерена заложить средства на продолжение очистки рек в центре города

Цитата

«Вырезаем потрескавшийся асфальт, ремонтируем и отшлифовуем, чтобы зимой дорога не разрушалась. Вчера и сегодня работаем на Пролетарской, на выходных планируем закончить ремонт на Роменской (кроме тротуаров и съездов) и Халтурина», — Александр Вегера, директор КП «Дорремстрой»

Фото автора.

Простор для фантазии. При детальном рассмотрении в Сумах многое можно модернизировать и доработать

Инна Стасова, «Панорама» №40