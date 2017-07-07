Псельскую в Сумах «обнадежили и бросили»

Так говорят жители ул.Псельской о не получившем развития намеке на ремонт своей улицы

Все начиналось в апреле под первое весеннее солнце и начало цветения городской флоры. Предпринятые на улице действия пробуждали много надежд — появились рабочие и техника, удалили бордюры, вырыли свежие канавы. Старые ямы давно затрамбовали битым кирпичем, и это оказалось даже приемлемо — автомобилисты стали ругаться тише и меньше. А начавшиеся радикальные действия вообще вогнали людей в небывалый оптимизм. Жители Псельской воспряли духом и были готовы терпеть временные неудобства, которые с любым ремонтом связаны неразрывно, по-сиамски, можно сказать. Не всю улицу замахнулись ремонтировать — только от начала, от католического храма и до пер. Дачного, а далее улице предстоит побыть так, как и была до покушения на ремонт. Но люди и такому шагу были рады. Вообще, веселое и динамичное время настало весной — дорожный ремонт начался на нескольких улицах сразу, люди и техника не простаивали, и весь город радовался, что хоть малыми шагами, зато последовательно что-то делается для улучшения городских дорог. И неправильно будет сказать, что не делалось. Видны результаты усилий на ул. Набережной р. Стрелки, Луговой, некоторых других улицах, за которые взялись примерно в одно время. Вот Псельской на этом празднике обновления почему-то не повезло. Нет, раскопано мастерски, даже с соседних улиц приходят смотреть и головами качать. Только на детей покрикивают: «Не лезь туда! Шею свернешь!» Полосатый барьерчик регулярно сносится лихими автомобилистами, но он легенький, его поставить на место ничего не стоит. По крайней мере, проще, чем устанавливать новые бордюры, укладывать асфальт.

Мы понимаем, что дорожники трудятся не по собственной фантазии, где и что делать — решают депутаты, мэр. И относительно этой улицы ремонтники наверняка в свое время получили команду приступать, а потом последовал отбой. Здесь понятно все, кроме логики принимаемых решений. Тактика видна, а стратегия не угадывается. Такое хорошо только на войне, но не при мирном благоустройстве города. Имеется еще одно негативное последствие таких загадочных действий — моральное состояние сумчан. Да эту «тонкую материю» не выразишь в цифрах и не вставишь в будущие предвыборные отчеты о прошлых свершениях. Но люди чувствуют себя обманутыми. «Мэру и депутатам мы абсолютно не нужны, по крайней мере, до выборов, — делится мыслями одна из обитателей заброшенной Псельской. — И поэтому получается, что ремонтники занимаются не ремонтом, а «осваиванием средств» там, где им скажут. Объясните, если нет возможности сделать все от начала до конца, то зачем оставлять канавы на улице, которая и так разбита?!» «Вы в селе когда-нибудь жили?!» — спрашивает вроде бы невпопад хитроватый дедушка. И тут же поясняет смысл наводящего вопроса: «Раньше как было? Если девку того… Обнадежил — значит, жениться уже обязан, а то ноги повыдергивают. А сейчас сплошная демократия пошла, не то что смотреть, жить противно!!!» Вот такие неожиданные ассоциации на тему дорожного ремонта и народныой этики.

О перспективах «обнадеженной улицы» мы разговаривали с начальником УКСа Сумского исполкома Виталием ШИЛОВЫМ. Он сообщил, что и до него доходили жалобы сумчан с Псельской и что именно сегодня, 3 июля, когда состоялся наш телефонный разговор, он докладывал мэру Александру ЛЫСЕНКО о том, что на Псельской необходимо произвести средний поточный ремонт. Это включает укладку сплошного асфальтового покрытия и установку бордюров.

— В смысле ремонт закончить? — переспросили мы.

— Да там же ничего не начинали, только бодюры убрали — был ответ.

Вот так действительность воспринимается с точки зрения заказчиков и исполнителей. А жители Псельской видят все в ином свете — это им обходить вырытые канавы, бояться за своих шустрых детей и вообще не знать, что там в кабинетах планируется насчет их благополучия. Виталий Шилов сказал, что на сессии горсовета решили добавить средств на дорожный ремонт, но выделенные деньги не распределяются пообъектно. В отношении одной конкретной улицы все зависит от решения мэра. Возможно, найдутся в Сумах и более неблагополучные объекты, но напомним, что Псельская некогда была одной из самых престижных улиц города. Впрочем, не будем отвлекаться от темы, вспоминая, чьи особняки здесь находились и почему в глухо застойные времена именно здесь угнездилась скромная на вид пятиэтажка, сразу же прозванная «обкомовским домом». Сегодняшним жителям улицы ее история — только соль на раны. Они о ремонте просят.

Врез.

Когда ремонт производится — это благоустройство. Если его начать и прекратить — это разруха

Фото автора

Опасно и некрасиво! Впрочем, это концептуально даже — мы так привыкли жить в вечном экстриме и без лишних украшений

Алексей Сикорский, «Панорама» №28