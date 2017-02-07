Прощание в Сумах: боль не исчезнет в полдень

В четверг, 30 марта, в Сумах состоится прощание с Максимом НАРИЖНЫМ, который погиб 27 марта в районе с. Новолуганское Бахмачского района Донецкой области, возвращаясь с боевого задания.

В полдень состоится панихида в Свято-Воскресенском кафедральном соборе (ул. Воскресенская 19). После этого траурная процессия двинется к Аллее Славы, где и будет похоронен доброволец.

Максим родился 28 декабря 1995 года. После окончания школы № 22 учился в СумГПУ им. А.С. Макаренко. В 2015 году подписал контракт с ВСУ и продолжил учиться заочно, — сообщает Информационный портал Сумского горсовета.