Проклятье медных труб

В Польше разгорелся конфликт вокруг гражданских прав журналистов

Уже неделю в Польше продолжаются массовые протесты оппозиции против наступления нынешних властей на права журналистов. Ни одна из сторон отступать не собирается.

Испытание властью для многих политиков и партий — самое тяжелое, потому что очень многие его не выдерживают. Похоже, именно это происходит сейчас в Польше. Правящая партия «Право и справедливость» всегда была более консервативной, чем ее извечные оппоненты на протяжении последних десяти лет — партия «Гражданская платформа». Обе партии ведут свою родословную от профсоюза «Солидарность», который добился восстановления демократии в Польше после долгого правления коммунистов. С тех пор прошло уже 26 лет и казалось, демократические процедуры и традиции стали основой политической жизни в нынешней Польши. Однако реальность показала, что это далеко не так. Получив посты президента, премьера и большинство в парламенте, представители «ПиС» развернули наступление на гражданские права женщин — именно так в ЕС расценили запрещение абортов в стране даже в случае изнасилования. В стране начались так называемые черные протесты — женщины в черном выходили на улицы городов с плакатами «Мое тело — мое дело!», «Мой выбор, а не закон!» и тому подобными. Их акции поддержала оппозиционная партия «Гражданская платформа». Однако правящая партия предпочла не прислушиваться к их протестам — так как она не прислушалась к протестам против реформы образования, концепция которой целиком принадлежит «ПиС». Ярослав КАЧИНСКИЙ, который фактически руководит «ПиС», исповедует политику правого популизма — он завоевал сердца многих избирателей раздачей денежного пособия семьям с детьми, поэтому считает, что оппозицию можно игнорировать. Такие взгляды полностью нарушают демократические принципы, но в «ПиС» об это предпочитают не думать

Но самое масштабное наступление «ПиС» ведет против свободы слова в стране. По словам польского журналиста Петра АНДРУСЕЧКО, который недавно побывал в Сумах, за два последних года представителям властей фактически удалось ликвидировать общественное телевидение страны — профессиональных журналистов на нем сменили непрофессионалы, преданные «ПиС». Поэтому времена, когда общественное ТВ сбалансированно подавало точки зрения всех политических партий и отдельных групп граждан, остались в прошлом. Теперь оно заполнено хвалебными одами представителям власти — совсем как в Украине времен Януковича. С попытки ограничить права журналистов, работающих в сейме (парламенте) страны начался и нынешний конфликт. Депутаты от «ПиС» предложили не пускать их в зал заседаний и кулуары сейма — дескать, все и так видно по трансляции из пресс-центра. За права журналистов вступился депутат от «Гражданской платформы» Михал ЩЕРБА, его поддержали коллеги, которые совместно с представителями Комитета защиты демократии в знак протеста решили не выпускать депутатов от «ПиС» и премьера Беату ШИДЛО из парламента. Противостояние закончилось тем, что закон об ограничения прав журналистов кое-как проголосовали, их пропуска в парламент отобрали, а оппозиционеров грубо разогнала полиция. Возмущенные сторонники оппозиции массово вышли на улицы и заблокировали офисы «ПиС» во многих городах страны. Впрочем, сейчас на носу католическое Рождество — один из самых больших праздников Польши. Так что протесты особого размаха достигнуть просто не успеют, но ясно одно — противостояние между властью и оппозицией будет только обостряться.

Фото

Задели за живое. Столь массовых протестов против политики властей Польша не видела со времен отстранения от власти коммунистов в 1990 г.

Сергей Бондаренко, «Панорама» №52