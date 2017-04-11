Прекращение добычи нефти на Сумщине чревато для газоснабжения

«Укрнафта» рассматривает вопрос о прекращении добычи полезных ископаемых, которые находятся на Сумщине. На шести нефтяных месторождениях скоро должен завершиться срок действия договоров, которые позволяют добывать ископаемые.

По словам экспертов, из-за прекращения добычи люди могут потерять работу. Это приведет к потере около 1500 рабочих мест, а также неуплате одного миллиарда гривен в бюджет.

На Сумщине за год компания добывает на месторождениях почти 254 тыс. тонн нефти, 14 тыс. тонн конденсата, 83 млн кубометров газа и 123 млн кубометров нефтяного газа.

Кроме того «Укрнафта» может прекратить газоснабжение в Сумской области в июне. «Если действие разрешений продлен не будет, добыча углеводородов на указанных месторождениях будет прекращена. Соответственно, НГДУ «Ахтырканефтегаз «не сможет подавать газ в распределительные сети ОАО «Сумыгаз» с ГРС Южная Панасовка с 09.06.17 года, с ГРС Артюховка с 27.06.17 года», — говорится в письме компании к представителям Сумской власти, текст которого есть в распоряжении РБК-Украина. Как отмечается в письме, в 2017 году истекает срок действия специальных разрешений, выданных «Укрнафты» на пользование нефтегазоносными недрами с целью добычи на таких месторождениях: Рыбальское (27.06.17) Козиевское (12.08.17) Качаловское (23.09.17) Юго-Панасовское (09.06.17) Артюховское (27.06.17) Коржевское (27.06.17) Анастасивское (27.06.17) Липоводолинское (23.09.17). «Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что по окончании срока действия разрешений НГДУ «Ахтырканефтегаз» на разработку вышеуказанных месторождений и прекращения добычи углеводородов на них, фактически остается только один источник подачи газа на другие ГРС НГДУ. Согласно резервная схема питания ГРС которая подразумевает подачу газа с месторождений будет отсутствовать», — отмечается в документе. «Укрнафта» отмечает, что предоставила в Государственную службу геологии и недр Украины все материалы необходимые для продолжения действия разрешений по указанным месторождениях. Вопрос продления действия разрешений пока остается нерешенным.