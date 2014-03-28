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Преимущества морских грузоперевозок

28.03.2014, 19:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все
admin admin
Преимущества морских грузоперевозок

Основные преимущества морских грузоперевозок

Использование водных просторов в качестве транспортных путей началось за много веков до нашей эры. Магистрали, созданные природой, не требуют строительства и обслуживания, обладают огромной пропускной способностью, выдерживают неограниченный вес. Только в одном морские перевозки грузов уступают другим способам транспортировки – время, но быть совершенством во всём невозможно. Тем более что их преимущества с лихвой перекрывают маленький недостаток.

Обширная география

Более 70% поверхности нашей планеты покрыто водой, и большинство развивающихся, все экономически развитые страны обязательно имеют собственный торговый флот. Более 2 тыс. портов с налаженной инфраструктурой, способных принять и отправить торговое судно любого типа, обслуживают мировое морское судоходство. По водным трассам ежегодно транспортируется более 60% разнообразных грузов, из которых 90% составляют международные перевозки.

Особо актуальны водные трассы в сфере международной торговли – на их долю приходится 80% всего торгового трансфера. Вести бизнес с заатлантическими странами выгодней, если использовать морские перевозки грузов, требующие меньших финансовых расходов, чем воздушные. Стремительно развивающаяся экономика стран Азии стала сегодня поставщиком основного грузопотока для водного трансфера. У ведущих транспортных компаний давно налажен механизм организации международных перевозок грузов судоходными предприятиями.

Примером оказания эффективных логистических услуг служит Limco Logistics – компания с отлаженными связями со всеми участниками морского трансфера. Она предоставляет клиентам комплекс мероприятий:

  • фрахт отдельного контейнера или доставку товаров в составе сборного груза;
  • транспортировку техники ролкерным способом (ро-ро);
  • доставку опасных, негабаритных предметов, а также требующих особых условий товаров;
  • дифференцированное страхование, учитывающее специфику бизнеса клиента, вид товара;
  • организацию мультимодальной транспортировки, доставку «дверь-дверь»;
  • таможенное оформление, сертификацию, стандартизацию;
  • хранение.

Высокая безопасность

Среди существующих видов транспорта, используемого для перемещения товаров, у морских судов самая низкая аварийность. Количество происшествий на воде:

  • в 130 раз ниже, чем на автодорогах;
  • в 8 раз меньше, чем в воздухе;
  • в 17 раз меньше, чем на железнодорожном транспорте.

Герметичность контейнеров, закрытые грузовые трюмы обеспечивают надёжную защиту товаров, техники, полностью исключают воздействия на них атмосферных осадков и морской воды. После помещения товаров в контейнеры, проверки соответствия имеющегося и документально указанного ассортимента модули опломбируются. Это обеспечивает абсолютную сохранность предметов, предотвращает потери, порчи, кражи.

Низкая стоимость

При одинаковых финансовых затратах конечная себестоимость услуг всегда будет меньше там, где выше производительность. Расходы на перевозки морскими, воздушными, наземными путями состоят из множества статей, доминирующими из них являются – топливо, заработная плата персонала, затраты на обслуживающие производства.

Никаких ограничений по весу на единицу площади, как железные и автомобильные дороги, водные просторы не накладывают. Как и в случае с воздушным транспортом предельная тяжесть перевозимых предметов зависит от мощности двигателей. Но поднять одинаковый вес в воздух и переместить его по водной глади не одно и то же в силу закона земного тяготения. Поэтому на перемещение одинакового груза авиационным способом расходуется гораздо больше топлива, чем при транспортировке судами.

Использование крупнотоннажных универсальных судов, высокопроизводительной техники при такелажных портовых работах позволяют морским перевозкам грузов быть вне конкуренции по стоимости транспортных расходов по трансферу товаров.

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  • barnaba
    barnaba | Сегодня, 14:16

    Одним из лидеров по контейнерным перевозкам является Лоджистик Технолоджис — http://www.logistictechnologies.net/uslugi/kontejnernye-perevozki/
    Морские контейнерные перевозки — низкая себестоимость и 100% гарантия сохранности груза.

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