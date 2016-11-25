В Сумах «не сумують», а идут навстречу своему счастью. Мы уже писали об оригинальном предложении руки и сердца, сделанном сумским волонтером Андреем Германом. Девушка ответила «Да!», подруги по-доброму позавидовали оригинальности, родственники счастливы.
Как это было, смотрите в сюжете ATV
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
В Сумах «не сумують», а идут навстречу своему счастью. Мы уже писали об оригинальном предложении руки и сердца, сделанном сумским волонтером Андреем Германом. Девушка ответила «Да!», подруги по-доброму позавидовали оригинальности, родственники счастливы.
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