Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)

В Сумах «не сумують», а идут навстречу своему счастью. Мы уже писали об оригинальном предложении руки и сердца, сделанном сумским волонтером Андреем Германом. Девушка ответила «Да!», подруги по-доброму позавидовали оригинальности, родственники счастливы.

Как это было, смотрите в сюжете ATV