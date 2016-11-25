Панорама / сумы / новости / события / комментарии
10.01 Вторник

Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)

Сегодня, 11:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)

В Сумах «не сумують», а идут навстречу своему счастью. Мы уже писали об оригинальном предложении руки и сердца, сделанном сумским волонтером Андреем Германом. Девушка ответила «Да!», подруги по-доброму позавидовали оригинальности, родственники счастливы.
Как это было, смотрите в сюжете ATV

Напечатать Письмо автору Просмотров 119 Комментариев 0

читайте также
Сумские фискалы «отвечают» за обыск в Киеве
Сумские фискалы «отвечают» за обыск в Киеве
25.11.2016, 15:21 Новость
Панорама Панорама 25.11.2016, 15:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 258 Комментариев 0
Взрывное устройство и белый порошок: переполох в Сумах
Взрывное устройство и белый порошок: переполох в Сумах
23.11.2016, 18:52 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.11.2016, 18:52 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 363 Комментариев 0
Сумская ЦБС осталась при старом проверенном директоре 2 фото
Сумская ЦБС осталась при старом проверенном директоре
23.11.2016, 14:25 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 23.11.2016, 14:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 254 Комментариев 0
Чешку пока не полюбили
Чешку пока не полюбили
23.11.2016, 07:16 Новость
Панорама Панорама 23.11.2016, 07:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 347 Комментариев 0
В Сумах батареям дадут тепло
В Сумах батареям дадут тепло
07.10.2016, 18:22 Новость
Панорама Панорама 07.10.2016, 18:22 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 493 Комментариев 0
В Сумах на месте резонансных ДТП установили светофор (фото) 2 фото
В Сумах на месте резонансных ДТП установили светофор (фото)
07.10.2016, 14:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.10.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 363 Комментариев 0
Платежки в Сумах. Сэкономленные субсидии забрали в бюджет
Платежки в Сумах. Сэкономленные субсидии забрали в бюджет
07.10.2016, 08:16 Новость
Панорама Панорама 07.10.2016, 08:16 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумы Просмотров 887 Комментариев 0
Фасад для театра: ремонт в Сумах (фото) 5 фото
Фасад для театра: ремонт в Сумах (фото)
06.10.2016, 13:16 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 06.10.2016, 13:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 319 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 112 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 182 Комментариев 0
Опросы

Что вы ожидаете от 2017 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
З Vshkole геометрія стане захопливою наукою
28.12.2016, 17:45
admin admin 28.12.2016, 17:45 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
последние комментарии
ukrop к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что будет обращаться в международные суды после признания московским судом событий 2014 года в ...
Вчера, 13:43
ukrop к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
К весне зарплаты вырастут, но вот гривна подешевеет. Составляя экономический прогноз на начало 2017 года эксперты пришли к выводу, что в ...
Вчера, 12:54
ukrop к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Если в Украине произойдет еще одна революция, она точно не закончится мирно. Такое мнение высказала социолог, глава фонда "Демократические инициативы" Ирина ...
Вчера, 12:40
http://tvgid.ua/serial/38275/troe-v-komi/
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII