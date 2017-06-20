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Праздники в Сумах: программа мероприятий

Сегодня, 13:48 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Праздники в Сумах: программа мероприятий

23-24 августа в Сумах запланирован ряд интересных мероприятий, которые с удовольствием посетят горожане.
24 августа пройдут торжественные мероприятия по случаю Дня независимости Украины.

 

 

24 августа 1991 года Украина провозгласила свою независимость (до тех пор она входила в качестве Украинской Советской Социалистической Республики в состав СССР). Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года был утвержден 1 декабря 1991-го всенародным голосованием.
Государственным праздником это событие стало только с июня 1992 года, когда Верховная Рада постановила считать 24 августа Днем независимости Украины. Фактически же первый День независимости был отпразднован 16 июля 1991-го — в память о том, что 16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины.

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