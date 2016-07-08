Правда о йогурте

Канадский Вопрос / Страшная Правда Супермаркета / Добреем Потихоньку! / В Поисках Главного Героя

В воскресенье давал интервью для радио «Четверта хвиля» (г. Ванкувер, Канада). Поговорили о войне, о книгах. В конце разговора канадский журналист (украинского происхождения, само собой) задал весьма неожиданный вопрос: «Есть такое определение: каждый народ заслуживает того правительства, которое он выбирает. Украинцы заслуживают такую власть, как сегодня?» И как вот правильно ответить? Сказать, что нет, наш народ достоин куда лучшего правительства (вообще, лучшей власти, всей), чем имеет сейчас, просто пока не получается всех на выборы выманить – значит поставить под сомнение само высказывание, с которым, в принципе, согласен. Сказать, что да, в среднем по палате температура такая же, как и в парламенте, и в правительстве, поэтому все правильно – в стране жуликов должны править жулики. Но сказать так – обидеть хороших людей, замечательных людей, добрых людей, а никого из этой когорты ни обижать, ни унижать подобными высказываниями совсем не хочется. Ответил так: самое главное наше достижение за эти три года – люди стали добрее, люди стали быстрее и щедрее откликаться на чужую беду, помогать как близким, родным, так и совсем незнакомым людям. И это не только помощи для армии касается, волонтерского движения. Нет, люди словно открыли в себе это новое качество – умение быть добрыми. В этой волне позитива сам вопрос журналиста как-то поблек, потускнел и не получил прямого ответа для радиослушателей, а там и время эфира подошло к концу.

Но для себя я ответ тоже ведь не дал. Пошел искать ответ. Почему-то сразу вспомнил ободранные упаковки йогурта в супермаркете – и совсем загрустил. Один молокозавод придумал такую акцию: на крышечки приклеивают фрагмент карты (там динозавры и прочие доисторические и современные животные). Покупаешь йогурт – постепенно собираешь карту. Дети пищат от восторга, по своим знаю. Но фокус в том, что, не купив йогурт, невозможно определить, какой фрагмент спрятан над крышечкой: тот, который уже у вас есть, или тот, которого еще нет. Предприимчивые мамы и папы фрагменты, которые им попались во второй раз, продают через сайты объявлений по 3 грн. (мы пару раз покупали). А непредприимчивые – просто по супермаркету ходят и тупо обдирают йогурты, пытаясь таким варварским способом найти нужный для карты фрагмент, чтобы порадовать свое чадо. Ребенок в это время, конечно же, рядом: смотрит, как мама или папа, воровато оглядываясь, портят йогурты, а потом, найдя нужную картинку, быстро прячут ее в карман. Учится дитя на примере родителей, разумеет, как жизнь устроена. А дома они вместе прилепят украденный магнитик-фрагментик на карту и радостно захлопают в ладоши: «Собрали, ура!» В результате чуть ли не половина йогуртов стоит на полках магазина разодранная, глянешь – и плакать хочется: а как же наши дети, другие дети? Варварство 21 века в чистом, неприглядном виде. Ответ на вопрос о правительстве и заслуживающем его народе.

Что-то постоянно мешает нам быть цельными, не сбиваться с заданного ритма, мы постоянно отвлекаемся на что-то не очень важное, мелочимся, ссоримся, тратим силы на выяснение отношений. Нам никакие реформы не помогут, если так будет продолжаться, – некому будет уже лет через эдак двадцать попользоваться результатами наших усилий. Да потому что все дети, которые смогут, уедут за границу, подальше от нежизнеспособного населения, а те, которые не смогут, материальные результаты реформ пожнут по праву наследства: от генерала — генеральчику, от судьи – к судейчику и т.д.

Но люди стали добрее. И это — правда, и этот лучик света дарит надежду.

Перефразируя известную китайскую пословицу «Не дай Бог нам жить в эпоху перемен», скажем применительно к Украине: идет ожесточенная борьба между прошлым и будущим, когда настоящее приносится в жертву. А мы живем в этом настоящем, в межцивилизационном временном и пространственном разрыве, уже очень давно, не скажу даже точно с какого года: 1654? 1709? 1863? 1917? Наконец, с 1991 г. народ пытается строить свое государство, с незавидным постоянством отдавая построение в руки тех, кого он сначала боготворит, а через три дня – презирает, впрочем, вполне заслуженно. И народ себя спрашивает: эй, а внутри меня есть люди, которые могут нести эту ношу? Которые готовы нести эту ношу? И откуда-то из темноты раздаются крики: «Да-а! Это мы-ы!» И все сначала. Вот почему так получается, что политики, общественные деятели, выдвигаемые вверх, регулярно оказываются на поверку банальными мошенниками и мздоимцами? Может, у них родители тоже йогурты по супермаркетам обдирали в поисках нужного фрагмента для карты?

В нашем детстве ни супермаркетов, ни таких йогуртов, к сожалению, не было. Было что-то гораздо серьезнее и страшнее, что могло не только приучить к вороватости, но и сломать жизнь, лишить жизни за убеждения, — несогласие с «линией партии». Дети, внуки – они смогут создать страну нашей мечты. И то — только в том случае, если большинство родителей, образно говоря, будут правильно обходиться с йогуртами. И наша самая главная задача – рассказать им правду. Обязательно. Правду о Голодоморе — в том числе. Правду о взаимоотношениях с соседями: и Россией, и Польшей. Мы не должны нести груз лжи с собой – это камень, который тянет нас за собой; не должны, не имеем права, стыдливо отводя глаза, передавать его детям: мол, мы тут не смогли, так вы разберитесь за нас, не подведите уж стариков… Очевидно, что экономика, политика – не наш конек. Не в силах наши поколения, разгромленные советской властью, развращенные годами воровского беспредела в годы независимости, создать что-то целостное, работоспособное. Зато мы можем сказать правду, освободить наших детей от лжи. А это немало, между тем. Будьте бдительны. До новых увлекательных встреч. Жизнь прекрасна. Начать говорить правду и делать правильные поступки можно, кстати, с йогурта.