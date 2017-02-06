Поздравления с Пасхой

Природа нежным трепетом полна, мерцают звезды в глубине небес.

Царит над грешным миром тишина. Христос воскрес! Воистину воскрес!

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Заветом благостных небес звучит нам песня воскресенья, любви, и счастья, и прощенья, — Христос Воскрес!

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Сегодня праздник всех православных во всем мире. Этот день символ покаяния и просветления. И каждый человек в этот день должен раскрыть свою душу и сердце и стать чище и светлее! Христос воскрес!

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Сегодня ярче светит солнце,

Сильнее ветер бьет в оконце,

И крик несется до небес:

Христос воистину Воскрес!

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Пусть душа с надеждой замирает в ожидании милости небес, пусть Всевышний вас не оставляет в доброте своей! ХРИСТОС ВОСКРЕС!

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Как на Пасху, как на Пасху

Яйца все вогнали в краску.

Кончен пост, прибавим в весе.

Добрый день! Христос Воскрес!

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Поздравляем вас всех с праздником Пасхи! И пусть в вашей жизни будет лишь радость, счастье, свет и добро! Христос воскрес!

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С глубоким чувством радости поздравляем с праздником Пасхой и Светлым Христовым воскресением. Желаем исполнения всех ваших надежд, благих начинаний, мира, добра и любви

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Христос воскресе!

В самый светлый и святой день обнимаю тебя с любовью и желаю благодарным сердцем всегда радоваться победе Жизни над смертью!

Воистину Воскресе Христос!

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Вас поздравляем — Христос воскрес! Добра желаем, больших чудес, чтоб с богом в сердце светлей жилось, он снова с нами — воскрес Христос!

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От всего сердца поздравляем вас с днем Пасхи! Этот праздник придает нам силы и веру в то, что мир станет чище и прекраснее. Христос Воскресе!

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Сегодня мы отмечаем Пасху Господнюю. В каждом доме приготовлены пасхальные символы — куличи, крашеные яйца. Христос заповедовал нам жить в мире и согласии, так последуем этому совету! Со светлым праздником вас!

***

В день Христова воскресения, пусть ваша жизнь изменится к лучшему, пусть прольется свет в душу каждого человека, пусть, каждый из нас станет чуточку добрее и милосерднее! С праздником Пасхи вас!Сегодня великий день – светлое Христово Воскресение!

Пусть Господь оберегает вас! Пусть уйдет прочь ненависть, злоба, пусть поселится в нас любовь к ближнему, вера, надежда! Каждый православный в этот знаменательный день радуется, сегодня праздник Воскресения Христова!

Поздравим друг друга с этих великим христианским праздником, и пусть уйдут все болезни, недуги из наших домов!

***

Предпасхальный храм звенит – Золото парчи…

Благодатный свет горит на конце свечи.

Пасхи день – пора чудес, время обновленья.

В этот день Иисус воскрес, слава Воскресенью!

Время скорби отошло,

Радуйтесь, ликуя!

Ближнего поздравь тепло,

Братским поцелуем.

Светлый праздник наступил,

Небо потеплело…

Так возрадуйся мой друг,

Всей душой и телом!

***

В душе своей храни частицу

От Благодатного огня.

Пусть Ангел, опустив денницу,

Тебя прикроет и меня

От злых людей, страстей и бесов.

Хранит, во имя торжества

Великого «Христос Воскресе»!

Всё воскрешающего дня.

Очистим души от греха

Смиреньем, покаяньем, миром.

И будет нам во все века

Не поклонение кумирам –

А мирный и весёлый свет

Любви и всепрощенья Бога,

Нам Пасха много-много лет

Даёт надежду и дорогу.

***

Пасхи, яйца, куличи,

Красные салфетки –

Нынче праздник на дворе –

Радуются детки.

Празднует и стар и млад,

Все ликуют люди.

Воскресенью каждый рад,

Куличи – на блюде.

***

Ангелы смотрят на людей с небес…

Христос воскрес! Христос воскрес!

Уже пришла в движение й земля,

Жаждут посева и поля,

Ведь пришла весна, пора чудес!

Христос воскрес! Христос воскрес!

***

Поздравить хочу искренне я вас,

С Пасхою великой,

Пусть радостным будет час,

И жизнь ваша многолика.

***

Пришло Пасхальное воскресение,

Пора принять и мое поздравление,

Скажу я кратко:«Христос воскрес!»,

А ты шепнешь : «Воистину воскрес!»

***

Поздравляю со светлой Пасхой!

Пусть этот праздник подарит радость и тепло,

И пусть в твоем доме

будет каждый день светло!

***

Пусть хранит тебя Христос!

От всякого несчастья,

От болезней и от боли,

Пусть подарит много счастья,

И верного друга.

***

В этот день необычный и торжественный,

Услышь, мои сердечные поздравления!

Пусть в этот миг Божественный,

Ты испытаешь Иисуса явление!

***

Пасха светлая вновь пришла,

И благодать с небес сошла..

Вернулась радость и надежда,

Чего ведь не бывало прежде.

Те кто расстались, вновь сошлись,

Те кто ругались, тут же помирились.

Святой ведь день, пора прощений,

Пора радостей и пора извинений!