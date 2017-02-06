Поздравления с Пасхой

Природа нежным трепетом полна, мерцают звезды в глубине небес.
Царит над грешным миром тишина. Христос воскрес! Воистину воскрес!
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Заветом благостных небес звучит нам песня воскресенья, любви, и счастья, и прощенья, — Христос Воскрес!
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Сегодня праздник всех православных во всем мире. Этот день символ покаяния и просветления. И каждый человек в этот день должен раскрыть свою душу и сердце и стать чище и светлее! Христос воскрес!
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Сегодня ярче светит солнце,
Сильнее ветер бьет в оконце,
И крик несется до небес:
Христос воистину Воскрес!
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Пусть душа с надеждой замирает в ожидании милости небес, пусть Всевышний вас не оставляет в доброте своей! ХРИСТОС ВОСКРЕС!
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Как на Пасху, как на Пасху
Яйца все вогнали в краску.
Кончен пост, прибавим в весе.
Добрый день! Христос Воскрес!
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Поздравляем вас всех с праздником Пасхи! И пусть в вашей жизни будет лишь радость, счастье, свет и добро! Христос воскрес!
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С глубоким чувством радости поздравляем с праздником Пасхой и Светлым Христовым воскресением. Желаем исполнения всех ваших надежд, благих начинаний, мира, добра и любви
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Христос воскресе!
В самый светлый и святой день обнимаю тебя с любовью и желаю благодарным сердцем всегда радоваться победе Жизни над смертью!
Воистину Воскресе Христос!
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Вас поздравляем — Христос воскрес! Добра желаем, больших чудес, чтоб с богом в сердце светлей жилось, он снова с нами — воскрес Христос!
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От всего сердца поздравляем вас с днем Пасхи! Этот праздник придает нам силы и веру в то, что мир станет чище и прекраснее. Христос Воскресе!
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Сегодня мы отмечаем Пасху Господнюю. В каждом доме приготовлены пасхальные символы — куличи, крашеные яйца. Христос заповедовал нам жить в мире и согласии, так последуем этому совету! Со светлым праздником вас!
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В день Христова воскресения, пусть ваша жизнь изменится к лучшему, пусть прольется свет в душу каждого человека, пусть, каждый из нас станет чуточку добрее и милосерднее! С праздником Пасхи вас!Сегодня великий день – светлое Христово Воскресение!
Пусть Господь оберегает вас! Пусть уйдет прочь ненависть, злоба, пусть поселится в нас любовь к ближнему, вера, надежда! Каждый православный в этот знаменательный день радуется, сегодня праздник Воскресения Христова!
Поздравим друг друга с этих великим христианским праздником, и пусть уйдут все болезни, недуги из наших домов!
***
Предпасхальный храм звенит – Золото парчи…
Благодатный свет горит на конце свечи.
Пасхи день – пора чудес, время обновленья.
В этот день Иисус воскрес, слава Воскресенью!
Время скорби отошло,
Радуйтесь, ликуя!
Ближнего поздравь тепло,
Братским поцелуем.
Светлый праздник наступил,
Небо потеплело…
Так возрадуйся мой друг,
Всей душой и телом!
***
В душе своей храни частицу
От Благодатного огня.
Пусть Ангел, опустив денницу,
Тебя прикроет и меня
От злых людей, страстей и бесов.
Хранит, во имя торжества
Великого «Христос Воскресе»!
Всё воскрешающего дня.
Очистим души от греха
Смиреньем, покаяньем, миром.
И будет нам во все века
Не поклонение кумирам –
А мирный и весёлый свет
Любви и всепрощенья Бога,
Нам Пасха много-много лет
Даёт надежду и дорогу.
***
Пасхи, яйца, куличи,
Красные салфетки –
Нынче праздник на дворе –
Радуются детки.
Празднует и стар и млад,
Все ликуют люди.
Воскресенью каждый рад,
Куличи – на блюде.
***
Ангелы смотрят на людей с небес…
Христос воскрес! Христос воскрес!
Уже пришла в движение й земля,
Жаждут посева и поля,
Ведь пришла весна, пора чудес!
Христос воскрес! Христос воскрес!
***
Поздравить хочу искренне я вас,
С Пасхою великой,
Пусть радостным будет час,
И жизнь ваша многолика.
***
Пришло Пасхальное воскресение,
Пора принять и мое поздравление,
Скажу я кратко:«Христос воскрес!»,
А ты шепнешь : «Воистину воскрес!»
***
Поздравляю со светлой Пасхой!
Пусть этот праздник подарит радость и тепло,
И пусть в твоем доме
будет каждый день светло!
***
Пусть хранит тебя Христос!
От всякого несчастья,
От болезней и от боли,
Пусть подарит много счастья,
И верного друга.
***
В этот день необычный и торжественный,
Услышь, мои сердечные поздравления!
Пусть в этот миг Божественный,
Ты испытаешь Иисуса явление!
***
Пасха светлая вновь пришла,
И благодать с небес сошла..
Вернулась радость и надежда,
Чего ведь не бывало прежде.
Те кто расстались, вновь сошлись,
Те кто ругались, тут же помирились.
Святой ведь день, пора прощений,
Пора радостей и пора извинений!