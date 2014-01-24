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Популярность натяжных потолков продолжает расти

24.01.2014, 12:10 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Популярность натяжных потолков продолжает расти

По данным компаний, предлагающих ремонтные услуги, популярность натяжных потолков продолжает расти. Эксперты утверждают, что такие системы являются оптимальным решением для современного дома.

Натяжные потолки обладают огромнейшим количеством преимуществ перед другими способами отделки. Пленка скрывает дефекты и неровности базового потолка, она помогает решить проблему, если осыпается побелка. Пленка ПВХ не пропускает воду, в случае затопления сверху имущество в квартире останется невредимым. Примечательно, что прочный материал способен выдержать любые объемы воды. На потолках натяжного типа не скапливается статическое электричество, негативное воздействие которого на организм человека давно доказано.

Такой способ отделки позволяет экспериментировать с дизайном помещения. Существуют самые разнообразные цветовые решения и фактуры пленки, материал можно сочетать, тем самым зонируя комнату. Однако все эти преимущества возможны, если используется качественная пленка и соблюдены все этапы ее монтажа. Особую популярность завоевали французские натяжные потолки, которые славятся непревзойденным качеством и надежностью. Ознакомиться с преимуществами такого способа отделки можно, к примеру, на сайте http://eurodecor.com.ua/makeevka/, где представлены разнообразные варианты потолков от известных европейских производителей.

Особенности установки потолка натяжного типа

Процесс установки натяжного потолка не занимает много времени. Монтаж может производиться даже в жилой комнате, хотя необходимо будет защитить мебель от пыли, которая появляется в результате работы перфоратора. Многие компании используют при монтаже инструменты со встроенным пылесосом, что существенно уменьшает количество пыли, однако полностью избавиться от нее невозможно.

При установке натяжного потолка сначала осуществляется монтаж профиля по всему периметру комнаты. Затем в углах помещения закрепляется полотно, которое изготавливается под конкретное жилище. Чтобы пленка растянулась, используют тепловые пушки. Разогретый материла заправляют в профиль. После остывания пленки производится монтаж осветительных приборов.

Ожидается, что популярность натяжных потолков будет расти и дальше, уже сегодня многие признают этот способ отделки самым надежным из всех существующих. Спрос на них обусловлен появлением на рынке ведущих производителей, продукция которых действительно отвечает всем стандартам качества.

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  • Dima223
    Dima223 | 30.05.2017, 22:15

    Не думал Я, что натяжные потолки выглядят настолько красиво. И по цене они гораздо дешевле чем из гипса. Заказывал кстати у этих ребят https://artpotolok.kiev.ua. Сделали все быстро и надежно

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