В субботу, 16 сентября, состоится благотворительный аукцион «Время добрых дел». Вырученные средства будут переданы на лечение бойца АТО — сумчанина Евгения Журавля. Место проведения — городская галерея (ул. Соборная, 27).Начало — 15:00.
Напомним, сумчанин Евгений Журавель в августе 2014 вышел живым из «Иловайского котла», а в 2015-м под Счастьем — через год солдатской службы — получил ранения. Операция по замене кости стопы, которая срослась неправильно, а также послеоперационная реабилитация стоит 65 тыс. грн. Для него — неподъемная сумма.
Помоги воину: не пропусти аукцион в Сумах
В субботу, 16 сентября, состоится благотворительный аукцион «Время добрых дел». Вырученные средства будут переданы на лечение бойца АТО — сумчанина Евгения Журавля. Место проведения — городская галерея (ул. Соборная, 27).Начало — 15:00.
Напечатать Письмо автору Просмотров 27 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
09.08.2017, 07:38 Новость
Панорама Подписаться 09.08.2017, 07:38 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 924 Комментариев 0 Поддержали 0
07.08.2017, 16:13 Новость
Ирина Власова Подписаться 07.08.2017, 16:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 201 Комментариев 0 Поддержали 0
15.06.2017, 13:38 Новость
Ирина Власова Подписаться 15.06.2017, 13:38 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 465 Комментариев 0 Поддержали 0
15.06.2017, 08:20 Новость
Панорама Подписаться 15.06.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 409 Комментариев 0 Поддержали 1
14.06.2017, 13:13 Новость
Ирина Власова Подписаться 14.06.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 2 308 Комментариев 0 Поддержали 0
14.06.2017, 09:19 Новость
Ирина Власова Подписаться 14.06.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 906 Комментариев 0 Поддержали 0
13.06.2017, 14:19 Новость
Алексей Сикорский Подписаться 13.06.2017, 14:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумщина Просмотров 557 Комментариев 0 Поддержали 0
22.05.2017, 14:14 Новость
Ирина Власова Подписаться 22.05.2017, 14:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 951 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
06.09.2017, 11:35
admin adminych Подписаться 06.09.2017, 11:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 136 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 370 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 17:33
admin adminych Подписаться Вчера, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0 Поддержали 0
11.09.2017, 14:13
admin adminych Подписаться 11.09.2017, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 78 Комментариев 0 Поддержали 0
08.09.2017, 16:56
admin adminych Подписаться 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 60 Комментариев 0 Поддержали 0
05.09.2017, 17:01
admin adminych Подписаться 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0 Поддержали 0
17.08.2017, 15:16
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 2 Поддержали 0
последние комментарии
Елисей (он же федор сергеев), сам лопухнутый. Какая по твоему власть за годы провозглашения независимости Украины была не воровской ...11.09.2017, 16:33
Саакашвили, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, ПРОДОЛЖАЮЩИХ дело Януковича его же ...09.09.2017, 22:24