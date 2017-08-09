Помоги воину: не пропусти аукцион в Сумах

В субботу, 16 сентября, состоится благотворительный аукцион «Время добрых дел». Вырученные средства будут переданы на лечение бойца АТО — сумчанина Евгения Журавля. Место проведения — городская галерея (ул. Соборная, 27).Начало — 15:00.

Напомним, сумчанин Евгений Журавель в августе 2014 вышел живым из «Иловайского котла», а в 2015-м под Счастьем — через год солдатской службы — получил ранения. Операция по замене кости стопы, которая срослась неправильно, а также послеоперационная реабилитация стоит 65 тыс. грн. Для него — неподъемная сумма.