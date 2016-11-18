Помнить о жизни: памятник на Сумщине

Мемориал пятерым односельчанам — взгляд в прошлое и послание в будущее

Мы писали о пятерых не вернувшихся с войны братьях Шаповал из с. Чернеча Слобода Бурыньского района в 2014 г. (№25, статья «Жили-были, воевали»). О них нам рассказал Петр Иванович Шаповал, который называет пропавших без вести в 1943-м Якова, Николая, Федора, Дмитрия и Емельяна своими дедами. Тогда ни он, ни мы не предполагали, что вот ведь поставят памятник этим людям в родном селе, но получилось именно так, по-человечески получилось. Проявили инициативу жители села, нашли помощников и спонсоров. Автором проекта стал архитектор Владимир БЫКОВ, помощь оказали директор фирмы «Сумиагропромбуд» Николай ТРОФИМЕНКО, глава агрофирмы «Виталия» Владимир ДУМЕНКО и трудовые коллективы этих предприятий, которых не перечислишь поименно, — тоже участники и создатели. Нужно вспомнить и поблагодарить людей, поскольку результат — вот он.

А для нас появился повод вернуться к теме, приехать в Чернечу Слободу на открытие. Открытие монумента стало открытием еще более глубоким, чем просто торжественное мероприятие. Мы поняли, что люди не просто поминают своих предков, а помнят. Помнят всех и все, что было здесь прежде них. Пока шли последние организационные приготовления к открытию, окончательно выясняли, когда прибудут обязательные гости из Бурыни и Сум, мы просто знакомились с Чернечей Слободой. Нам помогала в этом учительница истории и хранитель местного музея Любовь Константиновна ОВСИЕНКО, человек удивительного патриотизма, основанного не на привнесенных извне лзунгах, а на глубоком понимании предметов и событий, о которых говорит. Местный музей собран сельчанами из элементов их жизни, только в концентрированном виде все собранное предстает как явление весьма значительное. Обиходные вещи, которых теперь нет: «Ось що це таке? Діти мені кажуть, що це кандали. Воно справді як кандали, тільки це надівали на ноги коням. Це пута, які замикались на замок. А це — потяг. Українською мовою — наче “поїзд”, тільки ця річ для натягування ободів на дерев’яні колеса…” Бытовые мелочи, вышедшие из употребления, но они — часть прошлого. И собирают люди для музея старые вышивки, иконы, фотографии, документы — кто что найдет. Найдена свинцовая табличка с процарапанным текстом о том, что основан храм. Новый, на месте сгоревшей деревянной козацкой церкви. И старые фото и документы о том, сколько людей здесь жило, чем они занимались, какими были. И Россия, кстати, располагалась тогда еще ближе, соседнее село относилось к Курской губернии. Вот такой уровень памяти о себе и своих земляках. С пятерых жителей села мы, собственно, и начали, пора вернуться к памятнику. Открывали как положено — были все, кому следует, и все, кто хотел. Почетные гости и жители села собрались у давно смонтированного монумента. Все это накрыла метель, но на нее никто не обратил внимания, только фотографировать было почти невозможно. Сам памятник хорош. Сделан со смыслом и художественным вкусом. Кресты разной высоты — ведь братья были не ровесники, проникновенные слова о материнском горе на гранитной плите и птицы журавли. Из той самой песни о солдатах. В общем, все правильно. Нам кажется, что из всего произнесенного главное в своем неподготовленном заранее слове сказал Петр Иванович Шаповал: «Війна списала їх одним днем — листопад 1943 року, хоч служили в різних частинах. Списані: “пропав без вісті”, тобто не мали ніяких пільг їхні жінки та діти. Цей пам’ятний знак — світла пам’ять до їх святих душ”. Значит, не списаны люди, заняли свое место в продолжающейся жизни.

Помнить — больше, чем просто знать. Пока память соединяет поколения людей, все они живы и «списать» или переделать их невозможно

«Ми, рідні та близькі по лінії Шаповал, Коровай, Бойко, дякуємо громаді села, голові сільської ради Андрієнко Миколі Миклоайовичу за прийняте громадське рішення по будівництву цього пам’ятного знаку. Збулася мрія сестер братів Шаповал — Коровай Тетяни Артемівни та Олексенко Єфросіншї Артемівни. Не мрія, а справедливість”, — Петро Шаповал.

Фото автора

1.Памятник с журавлями. Теперь он стал частью жизни всех, кто захотел и смог сделать так, чтоб он здесь был

2.В музее. Любовь Константиновна Овсиенко здесь не просто директор и экскурсовод, она — хранитель

Фото из архива

Алексей Сикорский, «Панорама» №3