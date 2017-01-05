Полиция Сум изъяла в частной квартире оружейный арсенал (фото)

59-летний житель Сум незаконно хранил в своей квартире арсенал оружия. Разоблачить противоправную деятельность человека полиции помогла его жена. В рамках уголовного производства открытого по данному факту полицейские проверяют каналы поступления обнаруженного оружия и выясняют цель ее хранения.

В Сумах полицейских с сообщением о том, что ее муж хранит большое количество оружия обратилась местная жительница. Женщина объяснила, что очень опасается за свою безопасность и безопасность окружающих.

Проверить полученную информацию по месту вызова выехали сотрудники кинологической и взрывотехнической служб полиции. Во время осмотра помещения они обнаружили автомат Калашникова, граната Ф-1, пять наполненных автоматных магазинов, подсумок для них и около тысячи патронов различного калибра Сейчас на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции. Первоочередные следственные действия еще не завершены.

По данному факту открыто уголовное производство

по признакам статьи 263 ч.1 УК Украины (незаконное обращение с оружием, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области