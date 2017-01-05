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Полиция Сум изъяла в частной квартире оружейный арсенал (фото)

Вчера, 18:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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59-летний житель Сум незаконно хранил в своей квартире арсенал оружия. Разоблачить противоправную деятельность человека полиции помогла его жена. В рамках уголовного производства открытого по данному факту полицейские проверяют каналы поступления обнаруженного оружия и выясняют цель ее хранения.
В Сумах полицейских с сообщением о том, что ее муж хранит большое количество оружия обратилась местная жительница. Женщина объяснила, что очень опасается за свою безопасность и безопасность окружающих.
Проверить полученную информацию по месту вызова выехали сотрудники кинологической и взрывотехнической служб полиции. Во время осмотра помещения они обнаружили автомат Калашникова, граната Ф-1, пять наполненных автоматных магазинов, подсумок для них и около тысячи патронов различного калибра Сейчас на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции. Первоочередные следственные действия еще не завершены.
По данному факту открыто уголовное производство
по признакам статьи 263 ч.1 УК Украины (незаконное обращение с оружием, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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