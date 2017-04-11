Активисты и политики продолжают «выяснять» отношения после вчерашней сессии Сумского горсовета. На ней, как известно, депутаты не смогли отменить принятое исполкомом решение о повышении стоимости проезда. Ну то самое, которое вроде как и увеличило стоимость проезда до 4 грн., и было подписано градоначальником, но в силу не вступило из-за того, что не обнародовано на сайте. Мэр «этот аргумент» держит у себя, что не мешает особо «переживательным» активистам кричать о повышении стоимости проезда. Де-юре оно есть, но де-факто все осталось, как и было до принятия решения исполкомом.
Политика в Сумах: с такими друзьями и врагов не нужно
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