Политика в Сумах: с такими друзьями и врагов не нужно

Активисты и политики продолжают «выяснять» отношения после вчерашней сессии Сумского горсовета. На ней, как известно, депутаты не смогли отменить принятое исполкомом решение о повышении стоимости проезда. Ну то самое, которое вроде как и увеличило стоимость проезда до 4 грн., и было подписано градоначальником, но в силу не вступило из-за того, что не обнародовано на сайте. Мэр «этот аргумент» держит у себя, что не мешает особо «переживательным» активистам кричать о повышении стоимости проезда. Де-юре оно есть, но де-факто все осталось, как и было до принятия решения исполкомом.