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Полезная нам сукина дочь

Сегодня, 15:18 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир
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Полезная нам сукина дочь

Во Франции разразился скандал вокруг вмешательства России в ход президентских выборов

Очевидно, что после скандала с вмешательством российских хакеров и спецслужб в ход президентских выборов в США очередная попытка РФ вмешаться в ход волеизъявления в свободном мире была только вопросом времени. Очередной «жертвой» стала Франция.
Президентские выборы во Франции должны пройти в апреле-мае 2017 г. Нынешний президент-социалист Франсуа ОЛЛАНД из-за низких рейтингов на второй срок баллотироваться не стал, поэтому с самого начала интрига вокруг того, кто станет новым главой одной из ключевых стран Евросоюза, оказалась нешуточной. Основными кандидатами стали двое правых — Мари ле ПЕН, лидер Национального фронта, и Франсуа ФИЙОН, кандидат от Республиканской партии. За Мари ле Пен, внутри Франции позиционирующей себя как сторонницу защиты «традиционных ценностей» и антииммигрантской политики, во внешней политике давно закрепилась слава сторонницы президента РФ Владимира ПУТИНА, получающей кредиты от российских банков на деятельность партии и поддерживающей аннексию Крыма. Она также выступает против НАТО и за снятие с России всех санкций, наложенных на нее после 2014 г. Именно Мари ле Пен в Кремле отводят роль той самой «нашей сукиной дочери», которая как минимум сможет окончательно ослабить Евросоюз, а как максимум — нанести ему решающий удар одновременно с начавшимся Brexitом – выходом Великобритании из Евросоюза. Франсуа Фийон во внешней политике более умерен, но и его нельзя обвинить в отсутствии симпатий к России — он часто бывал в России, встречался лично с Путиным, неоднократно критиковал позицию поддержки санкций против России, занятую нынешним президентом. Еще в конце 2016 г. он был лидером президентского рейтинга, однако в январе 2017 г. независимые журналисты подложили ему солидную свинью. В прессе разразился скандал вокруг его жены, которая получала зарплату помощника у своего мужа в его бытность депутатом парламента, не выполняя при этом никаких свойственных помощнику функций. Избирателям это не понравилось — более того, около 68% опрошенных избирателей готовы были поддержать снятие Фийона с выборов. Понятно, что его рейтинг упал до минимальных значений, и на первое место вышел внезапно бывший до того в тени кандидат от нового движения «Вперед» Франсуа МАКРОН. Согласно социологическому опросу, опубликованному 4 февраля, он уже обогнал Мари Ле Пен и выйдет с ней во второй тур выборов, в котором и одержит над ней победу со значительным перевесом (66% к 34%). Возможно, это и стало сигналом к началу «антимакроновской» кампании в российских международных СМИ Sputnik и RT. Сам Макрон пожаловался прессе на то, что эти каналы генерируют негативные фейковые «новости» о нем, которые потом «разгоняются» отдельными сайтами и газетами, формируя общественное мнение. Но на этом в Кремле не остановились. Главный помощник кандидата в президенты Франции Ришар ФЕРРАН 13 февраля обвинил Россию в многочисленных попытках взломать или «забить» компьютерные системы штаба DOS-атаками, а также вмешаться в общую электронную систему выборов Франции. О том, что это не просто предвыборный трюк, свидетельствует последовавшее затем заявление министра МИД Франции Жан-Марка ЭЙРО. «Франция установит четкие границы, в том числе примет ответные меры, когда необходимо, потому что ни одно иностранное государство не может влиять на выбор французов», — уточнил он. Понятно, что в Кремле не успокоятся, так что Макрону нужно готовиться к ушам грязи, которые выльются на него со стороны России.

Фото из открытых источников
«Путин в юбке». За Мари ле ПЕН прочно закрепилась репутация самого пророссийского кандидата, готового для России на многое

Сергей Бондаренко, «Панорама» №9

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